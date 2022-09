Převzetí Avastu firmou NortonLifeLock dnes definitivně schválil britský antimonopolní úřad

Britský antimonopolní úřad (CMA) dnes definitivně schválil převzetí české antivirové společnosti americkou softwarovou firmou NortonLifeLock za 8,6 miliardy USD (211,2 miliardy Kč). Trh s bezpečnostním softwarem zůstane podle úřadu konkurenční i po spojení obou firem. Úřad tak potvrdil své předběžné rozhodnutí z minulého měsíce. NortonLifeLock už tehdy uvedl, že očekává dokončení transakce tento měsíc.



Avast a NortonLifeLock se dohodly na převzetí loni v srpnu a britský regulátor byl poslední, který zatím fúzi plně neschválil. CMA zahájil hlubší vyšetřování transakce letos v březnu kvůli obavám, že by mohla poškodit hospodářskou soutěž a způsobit, že britští zákazníci budou mít při hledání bezpečnostního softwaru horší podmínky, uvedla agentura Reuters.



Podle předběžného návrhu harmonogramu spojení by měl teď 9. září zastavit obchodování se svými akciemi a ty by měly být 12. září staženy z burzy. NortonLifeLock pak podle návrhu počítá s vydáním nových akcií a následným vypořádáním celého spojení.



Britský úřad rovněž uvedl, že spojená společnost bude čelit významné konkurenci ze strany McAfee a dalších menších hráčů. Také bezpečností software společnosti je nyní stejně kvalitní, jako software nabízený specializovanými poskytovateli.



Avast je česká nadnárodní antivirová společnost, která na trhu působí od roku 1988. Je jedním z průkopníků v oboru počítačového zabezpečení. Dodává bezpečnostní programy pro počítače a mobilní zařízení a podle odborníků se řadí ke světové špičce. Produkty Avastu využívá přes 435 milionů uživatelů po celém světě, z velké části bezplatně. Firma uvádí, že zaměstnává více než 1700 lidí a že každý měsíc zablokuje 1,5 miliardy počítačových útoků.



NortonLifeLock sídlí ve městě Tempe v americkém státě Arizona. Podnik dříve na trhu působil pod názvem Symantec. Sekci výrobce bezpečnostního softwaru Symantec zaměřenou na podniky a úřady ovšem v roce 2019 prodal americkému výrobci čipů Broadcom. Jeho nejvýraznějšími obchodními artikly jsou nyní antivirus Norton a produkty LifeLock na ochranu proti krádeži identity.