Investoři čekají na klíčové číslo dne: Americký trh práce

Akcie v Evropě se během páteční seance vyvíjejí smíšeně před klíčovými údaji o zaměstnanosti v USA, které by mohly vyvolat očekávání dalšího výrazného zvýšení úrokových sazeb Fedu. Evropský index Stoxx 600 roste a ukončuje pětidenní sérii ztrát. Americké futures a asijské akcie nicméně mírně klesaly/klesají.

Očekává se, že páteční aktualizace údajů o zaměstnanosti ukáže zdravý růst mezd a bude následovat po zprávě o americkém zpracovatelském průmyslu, která byla silnější, než se očekávalo. Obchodníci stále více očekávají další výrazné zvýšení úrokových sazeb Fedu o 75 bazických bodů s cílem ochladit inflaci.



Dolarový ukazatel sklouzl z rekordního maxima a euro posílilo. Ropa mezitím vzrostla a napravila tak výrazný týdenní pokles před zasedáním OPEC+. Zdá se, že Rusko obnoví dodávky plynu svým klíčovým plynovodem, což je pro investory úleva, i když přetrvávají obavy z dalšího zastavení dodávek v letošní zimě.



Ukazatel světových akcií má za sebou nejhorší týden od června, který je rozkolísán slábnoucími sázkami na umírněné zpřísňování měnové politiky Fedu poté, co představitelé americké centrální banky dali jasně najevo, že vidí potřebu restriktivního nastavení měnové politiky po nějakou dobu.



Investoři také rychle opouštějí světové akciové fondy, přičemž v týdnu do 31. srpna došlo ke čtvrtému největšímu týdennímu odlivu v tomto roce. V tomto typu prostředí nemáme pro příštích několik týdnů a měsíců mnoho důvodů k býčímu postoji. Zpráva o mzdách, která bude zveřejněna později v pátek, by měla ukázat přírůstek 298 000 osob a solidní růst mezd.