Damodaran: Trhy měly názor a už ho nemají, hodnota je spíše v Applu než v Coca Cole

K současné situaci na trzích a v ekonomice se na CNBC vyjadřoval známý valuační odborník Aswath Damodaran ze Stern School of Business. Podle něj je letošní dění na akciích dáno inflací. Během první poloviny roku trhy v této oblasti spíše tápaly. Pak vznikl konsenzus, podle kterého ekonomika zpomalí, bude to ale hladké přistání a inflace docela rychle klesne. Poslední dny ovšem podle experta ukazují, že existence nějakého konsenzu ještě neznamená, že převažující názor se také naplní.



Damodaran míní, že stále není jasné, jak hluboká a dlouhá bude recese amerického hospodářství. Poslední dny jen ukázaly, že ve snahách o snížení inflace ještě nepřišel konec. Trhy přitom podle něj nyní počítají s poměrně rychlým poklesem inflace na 2 – 3 %. Nejlepším indikátorem tu jsou přitom podle experta výnosy vládních dluhopisů. Zmíněná očekávání jsou pak „dost optimistická“, historie ale ukazuje, že trhům někdy nedochází, jak složité může snižování inflace být.



Šéf Fedu Jay Powell podle Damodarana trhům připomněl, že jedna dávka lepších čísel na straně inflace neznamená, že inflační tlaky jsou již pod kontrolou. K tomu expert dodal, že „trhy trochu předběhly dobu“. Na otázku týkající se vývoje v technologickém sektoru, který je citlivý na pohyb sazeb, pak profesor odpověděl: „Děláme chybu, když hovoříme o technologiích jako o jedné skupině.“ Míní totiž, že je dobré rozdělovat sektor na „staré technologie“ a na technologie „mladé“.



Valuace první skupiny podle Damodarana nikdy nebyly na nějak zvlášť vysokých úrovních, přestože se to často tvrdilo. Opak ale platí o skupině druhé. Jejím typickým zástupcem může být například Peloton a u těchto firem valuace skutečně dosahovaly úrovní, které neodpovídaly jejich výsledkům a fázi rozvoje. Jak si obě skupiny povedou v nadcházejících měsících?



Damodaran míní, že staré technologie „si budou držet hodnotu lépe“. Ukazuje to podle něj i současný vývoj na akciových trzích. Zmínil v této souvislosti , který je „největším strojem na peníze v historii“. A pokud investory zajímá především hodnota, Damodaran by doporučil „spíše než Colu“.



Zdroj: CNBC