Tradingové strategie: Průraz, obrat, korekce aneb jak na trading setups s hlavním makléřem Patrie

V minulém díle webináře o tradingu jsme se věnovali technické analýze. Bez funkční technické analýzy se žádný trader neobejde a i v dalším díle se budeme tomuto tématu intenzivně věnovat. V následujícím webináři 8. září od 15:00 se ale zaměříme na zábavnější a zcela praktickou část. Budou to konkrétní tradingové strategie neboli trading setups. Budeme se tedy zaměřovat na konkrétní situace s vysokou pravděpodobností úspěchu, které tradeři na trhu neustále vyhledávají. Zatímco tradingová strategie může mít obecnější a širší charakter, trading setup dává traderovi přesnou instrukci, kdy vstoupit a následně vystoupit z pozice, a proto je obvykle považován za jeden z klíčových faktorů úspěchu.





Realizace tradingových strategií může být založená na systematické nebo diskreční realizaci, když my se zaměříme na tu systematickou. Méně zkušeným traderům je obvykle doporučovaná první varianta, protože umožňuje větší oproštění od aktuálních emocí tzn., že pozici otevřete po splnění podmínek a vystoupíte z ní na předem přesně definované ceně (při výběru zisků nebo stop lossu). Systematický přístup využívá i mnoho profesionálních traderů, když oni sami tvrdí, že by jinak měli problém s dodržováním disciplíny. Všichni účastníci na trhu podléhají emocím, když chamtivost je emocí růstu, zatímco strach je emocí poklesu. Pokud například o sobě víte, že máte tendenci podléhat emocím na trhu, nebo si nejste jistí, tak se rozhodně vyplatí nespoléhat na svou rozhodnost v těžkých okamžicích, a raději mít již dopředu přesně připravený plán. Jak říkal již slavný německý polní maršál Helmuth Moltke: „Žádný plán nepřežije setkání s nepřítelem“. Podobný citát se připisuje i Miku Tysonovi, který kdysi řekl: „Každý má plán, dokud nedostane ránu do zubů.“



Finanční trh je někdy extrémně nevlídné prostředí, kde se setkávají ty nejlepší mozky na této planetě a snaží se přesunout vaše tvrdě vydělané peníze do své kapsy. Pokud se do tradování pustíte bez předem připraveného plánu, dříve nebo později vás to semele, a vy skončíte se ztrátami, otrávení a dost možná budete svádět chyby na špatný timing, zlý trh, „blbýho“ šéfa Fedu, nešťastnou válku nebo smolná makrodata. Pokud ale nevyděláváte, tak je chyba ve vás, ne v trhu. Každý úspěšný trader toto moc dobře ví, a když se mu něco nepovede, tak hodnotí kvalitu provedení obchodu, zajímá ho jen samotný proces, protože to je jediné, co může on sám ovlivnit. To, kam se nakonec pohne trh, nemá žádný trader ve svých rukou, a proto ani nedává smysl hledat chyby jinde než u sebe. Chyby mohou mít dvě podoby – buď nedodržujete svůj systém a pravidla, nebo je v těchto pravidlech a systému nějaký problém. Systém vám tedy ulehčí trading v tom, že vám pak již stačí ho důsledně dodržovat, čím se můžete oprostit od emocí a impulzivních obchodů. Dalším nezbytným krokem je pak pravidelné vyhodnocování svých obchodů a výsledků za účelem kontroly a případného zlepšování a ladění systému v souladu s aktuálními tržními podmínkami.



Podívejme se nyní alespoň obecně, na čem můžete svůj systém neboli strategii stavět. Pokud nejste vysloveně dlouhodobý poziční trader, který se zaměřuje především na fundamentální analýzu, tak se neobejdete bez technické analýzy. Zjednodušeně můžete obchodovat jen pár základních strategií jako jsou: průrazy (breakouts), korekce (pullbacks) nebo obraty trendu (reversals).

Breakout je vymanění z nějakého oscilačního pásma, kde se sází na pokračování ve směru průrazu, zatímco při pullbacku se obvykle sází na návrat k průměru z extrémních hodnot. Pullbacky se při silném trendu mohout využívat i k otevření pozice ve směru silného trendu. Při obchodování obratů budete vyhledávat body, kde dochází k obratu předchozího trendu.

Potom ale přicházejí na řadu technické indikátory, které vám pomůžou identifikovat trend a případně sílu tohoto trendu. Ačkoliv to může vypadat na první pohled jednoduše, existuje nespočet technických indikátorů a jejich různých variací a kombinací.

Představte si úplně jednoduchý bullish breakout při proražení měsíčního maxima na denním grafu u akcií . Napadá mě hned minimálně deset variant a kombinací, jak by se k tomu dalo přistoupit. Ze začátku je třeba si uvědomit, že mnoho traderů by si takového breakoutu ani nevšimlo, protože nesplňuje předpoklady jejich správného setupu. Pokud už trader má spadeno na breakouty, tak může sledovat intradenní grafy nebo ho naopak zajímají pouze dlouhodobé breakouty na ročních maximech atd. Pokud se trader zaměří na proražení měsíčního maxima, tak může mít svůj setup podložený dalšími podmínkami, jako je umístění krátkodobých nebo dlouhodobých klouzavých průměrů, úroveň oscilátorů nebo třeba na aktuální situaci hlavních indexů.

Pokud tedy daná situace projde všemi filtry, tak přichází na řadu samotné provedení nákupu. K tomu ale opět existuje mnoho variant – můžete nakupovat ihned při průrazu, nebo můžete nakupovat až těsně před závěrem v den průrazu. Můžete si ale nastavit pravidlo, že nakoupíte až následující den po průrazu na otevření, nebo si můžete nastavit systém, kdy budete nakupovat vždy až v případě, že se cena vrátí zpět a otestuje toto měsíční maximum. Když už tedy máte systém na identifikaci a výběr obchodu, máte systém na nákup pozice, chybí vám ještě systém na nastavení stop lossů a realizaci prodeje a počet kombinací a možností je opět obrovský. Fantazii se meze nekladou, můžete přijít s různými kombinacemi s tím, že jediným cílem je najít nejlepší způsob, který vám bude vyhovovat a se kterým budete vydělávat.

Jak vidíte, je to celkem věda, ale pokud se chcete dozvědět o těchto technikách víc, sledujte můj webinář, který se uskuteční již 8. září 2022 od 15:00





Na stejném odkazu si do té doby můžete stáhnout a poslechnout záznam mých předchozích webinářů Staňte se mistry tradingu I, II a III či další vzdělávací webináře mých kolegů z Patrie, zaměřené na příklad na investování do dluhopisů (Jak dobře investovat do dluhopisů?) nebo na korporátní akce (Korporátní akce a proč jim věnovat pozornost)

Těším se na online shledání!

Pavol Mokoš