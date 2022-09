Plány na strop cen energií ženou evropské utility nahoru. ČEZ +6 %

Akcie evropských utilit dnes rostly na zprávách, že političtí představitelé uvažují o nouzových opatřeních ke zvládnutí raketově rostoucích cen elektřiny. Podle analytiků jsou návrhy maximálních cen vyšší, než se čekalo, a hrozba regulace v odvětví by se mohla rozptýlit.

Index The Stoxx 600 Utilities Index rostl o 2,5 procenta, čímž se dnes stal jediným sektorem v zeleném poli. Jeho vývoj za poslední měsíc je vidět v grafu níže. Širší STOXX® Europe 600 ztrácel po 16:00 SELČ zhruba 0,7 procenta.

AG, SSE Plc a Energias de Portugal SA přidávaly přes 4 procenta. Akcie zelených energií jako Verbund AG, Renovaveis SA a Orsted AS poskočily také.

O více než 6 procent na průběžné denní maximum 971,50 Kč/akcii rostly akcie tuzemské energetiky . Graf níže ukazuje jejich vývoj od začátku roku do 5. září. Akcie Photon Energy dnes na pražské burze rostly dvouciferně na průběžné denní maximum 75,60 Kč/akcii.

Kroky EU „mohou odstranit nejistotu pro tento sektor", domnívá se Fernando Garcia, ředitel pro akciový výzkum evropských utilit v RBC Capital Markets. Cenový strop je „poměrně vysoký a zřetelně nad vyrovnanými náklady na elektřinu“, čili LCOE. Jako LCOE se označuje čistá současná hodnota jednotkových nákladů na elektřinu po dobu životnosti zařízení, které ji vyrábí.

Podle listu Financial Times (FT) by dosud neveřejná část návrhu Evropské komise měla počítat se stropem 200 eur (4900 Kč) za megawatthodinu. Aktuální denní cena elektřiny v Německu činí více než dvojnásobek. Podle Jense Zimmermanna z Wealth Management by z navrhovaného cenového stropu měly prospěch obnovitelné zdroje. “Je dost velký, aby neodradil od budoucích investic do technologií neplynové výroby,” dodal.

