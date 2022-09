Obchodování se sardinkami aneb jak se vyhnout rozhodování podle emocí. Webinář s hlavním makléřem Patrie už dnes v 15:00

Obchodování se sardinkami (Trading Sardines) je název knihy zřejmě nejslavnější traderky Lindy Bradford Raschke, kterou ve své knize New Market Wizards zpovídal Jack Schwagger, čímž ji zařadil mezi smetánku, jako je Paul Tudor Jones, Richard Dennis nebo Bruce Kovner. Svou knihu uvádí Linda Raschke příběhem o obchodování se sardinkami, protože je to první věc, kterou se po příchodu na trading naučila. Jedná se o příběh, který v danou dobu mezi tradery koloval, a zněl asi takto (není to doslovný překlad, spíše jde o pointu):



Ke sklonku jednoho dne se po mořském přístavu procházel pán, který si užíval slaný mořský vzduch a sledoval, jak se z moře vrací rybáři a počítají své úlovky. Najednou spatří hlouček lidí, kde nějaký hlučný rybář zjevně provádí jakousi dražbu a vykřikuje na celý přístav. Pán k tomuto hloučku ze zvědavosti přistoupí a najednou zjistí, že dav se zvětšuje, energie stoupá, a že rybář draží velkou hliníkovou konzervu se sardinkami. Pána hned pohltí energie a nadšení z davu a poslouchá, jak vykřikují: „150 dolarů. Já dám 155. Slyším 160?“ Pán se nechá unést a vykřikne: „Ano tady 160“. Někdo ho ale předběhne a rybář se ptá, zda dá někdo 170. Pán se nechá strhnout a vykřikne 170. Rybář tuto cenu rychle odklepne a předá danou konzervu pánovi, který jí celý nadšený přebírá, zatímco ostatní účastníci ho uznale plácají po zádech.



Pán přiběhne domů těsně před večeří a všechno doma své ženě řekne s tím, že se musí jednat o nějaký speciální druh sardinek, když byly tak drahé. Žena tedy navrhne, ať je rovnou otevře a vyzkouší je k večeři. Po otevření však s překvapením zjistí, že tyto sardinky jsou zkažené a hrozně smrdí. Pán plný emocí sebere plechovku sardinek a běží zpět do přístavu, kde ještě potká toho rybáře, co mu ty sardinky prodal. Okamžitě ho zahltí stížnostmi, ale rybář jen pokojně poslouchá. Nakonec rybář jen nechápavě pokrčí rameny a odpoví: „To ale nejsou sardinky k jídlu. To jsou sardinky k obchodování.“



Pokud to z toho příběhu není jasné, tak pointa celého příběhu je taková, že trader by nikdy neměl přisuzovat hodnotu tomu, co traduje. Pokud něčemu přiřadíte hodnotu, tak jste na nejlepší cestě k neúspěšnému tradingu. Jak budete nastavovat stop loss na akcii, které bezmezně věříte a myslíte si, že má fundamentální hodnotu o 40 % vyšší, než je její tržní cena? Pokud máte o nějaké akcii vysoké mínění, a pokud je to zároveň titul, který všude doporučujete, a chlubíte se tím, jak jste do toho investoval, dáváte do investice všanc i své ego. Ego je při tradingu váš nepřítel číslo jedna. Jakmile k nějaké investici příliš přilnete citově, nebo na tom postavíte svou image, bude se vám s takovou investicí loučit jen velice těžko, a dost možná u ní začnete porušovat i svá obchodní pravidla.



Úvod své knihy v podobném duchu zvolil i slavný obchodník s komoditami Larry Williams. Ten ve své knize Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů udává následující příklad: Na jednom ze svých seminářů o tradingu vzal L. Williams obálku a vložil do ní šek na 5000 dolarů. Tuto obálku s šekem pak přidal k dalším 14 úplně stejným prázdným obálkám a vložil je do průsvitného sáčku. Ten kdo si vytáhl obálku s šekem, mohl si těch 5000 dolarů nechat. V sáčku sice bylo 14 bezcenných obálek, ale najednou cenu měly! Na začátku měla každá obálka cenu 1 ku 15 neboli šance vytáhnout si výherní obálku měla hodnotu 333,33 dolarů. S tím, jak si účastníci postupně tahali prázdné obálky, rostla i hodnota těch zbývajících, až nakonec zbyly jen obálky dvě. V tu chvíli byli účastníci ochotni zaplatit 2500 dolarů za to, aby si mohli do sáčku sáhnout a zahrát si o tu s šekem. Jinými slovy to, co bylo předtím bezcenné, najednou výrazně stouplo na hodnotě. Larry Williams k tomu napsal: „Hodnota je stejně jako krása otázkou vkusu. Ta lekce zní „nikdy nezkoušejte odhadovat skutečnou hodnotu: skutečná hodnota je to, co je trh ochoten zaplatit“. Jinými slovy, cena je král a je taková jaká je.

V našem webináři o tradingu se tedy rozhodně nebudeme zabývat hledáním hodnoty, nýbrž nás bude zajímat jen a pouze to, co nám říká trh v podobě cenového vývoje. Na základě toho jsme schopni vytvořit pevný obchodní systém s jasnými pravidly pro vstup a výstup, a jedině tak se vyhneme tomu, abychom se rozhodovali na základě našich aktuálních emocí, které nás na trhu pořád dokola zrazují. Na to, jak se více soustředit na obchodní pravidla a money managment, a odloučit se emocionálně od trhu, se spolu podíváme v dalším díle webináře o tradingu již ve čtvrtek 8. září 2022 od 15:00 s registrací zdarma na tomto odkazu.





Pavol Mokoš