Do LNG terminálu, kde si část pronajímá Česko, dorazil první tanker. Vývoj plynových zásob sráží jeho cenu nejníže od srpna

K novému terminálu na LNG v nizozemském Eemshavenu dnes dorazil první tanker s plynem. Asi třetinu kapacity si v terminálu pronajala Česká republika. Státu pomůže pokrýt až třetinu roční spotřeby plynu, a snížit tím závislost na této surovině z Ruska. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh mezitím dnes poprvé od začátku srpna klesla pod 200 eur (téměř 5000 Kč) za MWh. K poklesu cen plynu v posledních dnech přispívají zejména příznivé údaje o vývoji zásob plynu v Evropě.

Ratingová agentura Fitch tento týden uvedla, že kroky EU zahrnující zvyšování alternativních dodávek plynu a plánované snížení spotřeby o 15 procent by měly pomoci odvrátit akutní nedostatek plynu.

V terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven poblíž Groningenu se nacházejí dvě plovoucí skladovací jednotky zpětného zplynování (FSRU), které energetická společnost Gasunie na žádost nizozemské vlády pronajala. Kapacitu si za Česko rezervoval a dále společnosti a francouzská Engie, uvedla agentura Reuters.

K novému terminálu na LNG dnes dorazil první tanker s plynem a podle Gasunie posádka plavidla zahájila vykládku u plovoucí jednotky na zpětné zplynování kapaliny. Tanker Murex byl naložen zkapalněným zemním plynem v terminálu Sabine Pass, který patří společnosti Cheniere Energy a leží na pobřeží Mexického zálivu ve Spojených státech.

Česká republika si prostřednictvím pronajala třetinu roční kapacity nového terminálu. Ministr průmyslu Jozef Síkela už dříve uvedl, že plyn z terminálu v Nizozemsku prodlouží spotřebu plynu v České republice o jeden a půl až dva měsíce. Podle něj se podaří ještě v nadcházející topné sezoně přepravit do Česka až 1,5 miliardy metrů krychlových suroviny.

Plné kapacity by stanice měla dosáhnout v listopadu či prosinci. Do nizozemské sítě by se měl plyn z terminálu poprvé dostat příští týden.

Ceny plynu letos tlačí vzhůru omezování dodávek z Ruska. Zdražování plynu vedlo rovněž k prudkému nárůstu cen elektřiny. Ministři energetiky členských zemí Evropské unie budou na páteční mimořádné schůzce jednat o řešení vysokých cen.

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v říjnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku krátce po poledni ztrácela zhruba osm procent na 196 eur za MWh. Stále však zůstává mnohonásobně vyšší než před rokem, kdy se pohybovala v blízkosti 30 eur za MWh.

Foto: Twitterový účet @Gasunie