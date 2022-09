Rozbřesk: Inflace v USA nepolevuje, Fed nebude mít slitování

Finanční trhy zažily včera velmi nepříjemný budíček. Před včerejším zveřejněním americké srpnové inflace v USA totiž převládalo všeobecné přesvědčení, že data jasně potvrdí, že inflační tlaky polevují. Stal se však přesný opak, neboť se ukázalo, že Fedem ostře sledovaná jádrová inflace v srpnu zřetelně akcelerovala (na 6,3 %). Důsledky vysokých inflačních dat, nehledě na to, že je ovlivnily i drahé potraviny a opět zvyšující se nájmy (propisující se do inflace se zpožděním), budou dalekosáhlé.



V praxi to totiž bude znamenat, že Fed příští středu bez jakéhokoliv váhání zvýší úrokové sazby o dalších 75 bazických bodů, přičemž ve hře může být dokonce i navýšení o rekordních +100 bodů. Kromě toho však bude Fed publikovat novou prognózu, která s ohledem na to, že centrální bankéři budou muset významně přehodnotit výhled pro jádrovou inflaci směrem vzhůru, bude muset být velmi jestřábí. Trh bude primárně zajímat, kde se usadí konsensus prognózy pro konec tohoto roku a kde bude Fed nově vyhlížet terminální úroveň oficiálních úrokových sazeb (v tomto hospodářském cyklu). Trh se přitom může právem obávat, že prognóza Fedu posune horní úroveň oficiální sazby ke 4 % ke konci roku 2022 a že terminální sazba bude posunuta o ještě nějakých 50bps výše.



Závěr, který si z výše uvedeného může každý udělat sám, je pak prostý a temný: pokud bude Fed donucen vytlačit oficiální dolarové sazby do konce roku na 4 % a zároveň paralelně poběží brutální redukce bilance centrální banky, tak cesta na měkké přistání americké ekonomiky se dramaticky zužuje a to ve prospěch oprávněně narůstajícího strachu z recese.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se během včerejšího obchodování dostala pod lehký tlak a setrvala nad 24,50 EUR/CZK. Nad očekávání vysoká inflace v USA (viz úvodník) znamená, že Fed bude i nadále agresivně zvyšovat sazby, což se v kombinaci s jestřábím obratem ECB koruně pochopitelně nemůže zamlouvat a pravděpodobně si vynutí zvýšenou aktivitu ČNB na devizovém trhu. Koruna se nemůže opřít ani o domácí fundamenty, resp. další utahování měnové politiky ze strany ČNB. Viceguvernérka Eva Zamrazilová prominentní členka holubičí většiny v bankovní radě včera potvrdila, že na zářijovém zasedání bude zřejmě hlasovat pro stabilitu úrokových sazeb, což zůstává i našim základním scénářem. Zamrazilová zároveň uvedla, že bude pro přísnou měnovou politiku po delší období, přičemž pro hypotetický růst sazeb by hlasovala v reakci na případný růst mezd o více jak 5 až 6 %.



Eurodolar

Výrazné pro-inflační překvapení v USA (viz úvodník) přivodilo dramatický nárůst amerických dolarových sazeb. Trh nejenže jasně počítá s tím, že Fed zvedne příští týden sazby o 75bps, ale dokonce již začal spekulovat, že nárůst bude o rekordních +100bps (zatím se pravděpodobnost takového zvýšení pohybuje na úrovni 32 %). Za takových okolností se eurodolar logicky sesunul zpátky pod paritu. Zde podle našeho názoru setrvá minimálně do zmiňovaného zasedání Fedu příští středu (večer).



Akcie

Včerejší obchodování bylo ve znamení zmařených pozitivních očekávání. Ještě před otevřením amerického trhu panovala poměrně dobrá nálada a optimismus, že inflační data dopadnou dobře, ovšem po jejich zveřejnění se vše dramaticky změnilo. Levnější benzín totiž k nižší inflaci nepomohl, a tak nic nenaznačuje obrat v jestřábí politice FEDu. Trhy tak během včerejška ztratily v podstatě veškeré růsty z předešlých pěti obchodních dní. Zdá se, že investorům začíná docházet, že centrální bankéři zkrátka neotočí kormidlem směrem k dalšímu "zadlužování", neboť mají oprávněný strach spíše z inflace než z krátkodobého poklesu kapitálového trhu. Pokud by s ní přestali nyní bojovat a trhům na krátko pomohli, následky by mohly být mnohem více zničující. Nejvíce propad zasáhl technologický sektor (Apple -5,9 %, Alphabet -5,9 %, Nvidia -9,5 %, AMD -9 %, Meta (dříve Facebook) -9,4 %, Microsoft -5,5 %). Ovšem pokles byl plošný a neubránil se mu žádný z hlavních sektorů americké ekonomiky.