ČEZ plánuje dále snížit energetickou náročnost výroby elektřiny

Energetická skupina plánuje v souvislosti s válkou na Ukrajině další snížení energetické náročnosti své výroby elektřiny. Za 15 let snížil spotřebu výroby o deset procent, v následujících letech chce pokračovat, díky tomu předpokládá úhrnné úspory a přidanou výrobu v řádu tisíců megawatthodin ročně. ČTK o tom informoval mluvčí Martin Schreier.



ČEZ v dalších měsících chystá sérii úsporných opatření ve všech typech výrobních zdrojů. Kromě opatření zaměřených na vyšší efektivitu výroby se zaměřuje také na snižování vlastní spotřeby. V jednotlivých provozech se tak například mění svítidla za úspornější LED zářivky. Mění se také ventily topných těles, které přinášejí úspory díky lepší regulaci topení. Firma snižuje počet osvětlených prostor a omezuje provoz klimatizací v netechnických místnostech.



"V jaderných elektrárnách přináší úspory série čerstvě dokončených i připravovaných modifikací. Jednou z aktuálně dokončených je optimalizace provozu čerpadel pro dopravování vody do chladicích věží v nejaderné části temelínské elektrárny, která využívá moderních metod na zpracování velkých dat a tím zlepšuje ekonomii provozu," uvedl člen představenstva Bohdan Zronek.



V Temelíně také počítají s navýšením výroby až o 6000 MWh ročně díky zmodernizované blokové výměníkové stanici na druhém bloku. Podobný nárůst by měla dodat identická modernizace na prvním bloku v letech 2023 a 2024.



V Tušimicích se díky rekonstrukci osvětlení v hale čističky chladicí vody sníží v této části elektrárny spotřeba minimálně o 20 procent. Sérii úsporných patření připravuje provoz Energotrans v Mělníku, do dvou let bude například hotova optimalizace a regulace teplovodního vytápění v celém areálu. Investice za 12 milionů korun přinese roční úspory na teplu šest milionů korun.



V obnovitelných zdrojích chce vedle rozvojových plánů s cílem vybudovat nové ekologické elektrárny o výkonu 6000 MW hledat další rezervy. Největší objem vnitřních úspor slibují modernizované vodní elektrárny, které jsou díky efektivnějšímu provozu nových oběžných kol turbín a generátorů schopné přeměnit stejné množství vody v objem vyrobené elektřiny vyšší až o čtyři procenta. Hotovo je z velkých elektráren na Lipně, Slapech a Kamýku, připravuje se modernizace Orlíku a Štěchovic.



Hlavní potenciál vidí v následujícím období ve fotovoltaice. Efektivní nasazení na míru šitých panelů do správných lokalit eliminuje ztráty na výrobě v řádu jednotek procent, což při tisících MW výkonu přinese získání tisíců GWh vyrobené bezemisní elektřiny navíc, uvedl mluvčí.