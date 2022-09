Roubini varuje před 'dlouhou a ošklivou' recesí. Bude trvat celý příští rok a akcie klesnou o 40 procent

Ekonom Nouriel Roubini, který předpověděl finanční krizi v roce 2008, očekává na konci roku 2022 „dlouhou a ošklivou“ recesi v USA i celosvětově, která by mohla trvat přes celý rok 2023. A s tím i prudký pád u indexu S&P 500.



"Dokonce i při běžné recesi může S&P 500 klesnout o 30 %," poznamenal v pondělním rozhovoru Roubini, předseda představenstva a generální ředitel Roubini Macro Associates. Při „skutečně tvrdém přistání“, které očekává, by však mohl klesnout o 40 %.



Roubini, kterému prozíravost ohledně splasknutí bubliny na trhu nemovitostí v letech 2007 až 2008 vynesla přezdívku Dr. Doom (česky Dr. Zkáza), řekl, že ti, kdo v USA očekávají mělkou recesi, by se měli podívat na vysoký poměr dluhu korporací a vlád. Jak rostou sazby, rostou také náklady na obsluhu dluhu a „mnoho zombie institucí, domácností, korporací, bank, stínových bank a zombie států zemře,“ uvedl. "Pak uvidíme, kdo se jen vezl s trhem."





Dosažení 2% inflace bez tvrdého přistání bude pro Fed „nesplnitelnou misí“. Roubini očekává v listopadu i prosinci navýšení sazeb Fedem o 50 bazických bodů. To by vedlo k sazbám na konci roku mezi 4 % a 4,25 %.



Nicméně přetrvávající inflace, zejména v oblasti mezd a sektoru služeb, bude znamenat, že Fed „pravděpodobně nebude mít jinou možnost“, než sazby dále zvyšovat až k 5 %. Navíc negativní nabídkové šoky pocházející z pandemie, rusko-ukrajinského konfliktu a čínské politiky nulové tolerance covidu přinesou vyšší náklady a dopadnou na ekonomický růst. To ztíží současný cíl Fedu - „růstovou recesi“ – vleklé období slabého růstu a rostoucí nezaměstnanosti za účelem zastavení inflace.



Jakmile bude svět v recesi, Roubini neočekává podporu skrze fiskální stimuly, protože vládám s příliš velkým dluhem „dochází fiskální munice“. Vysoká inflace by také znamenala, že „pokud děláte fiskální stimuly, přehříváte agregátní poptávku“. V důsledku toho očekává stagflaci jako v 70. letech a masivní dluhovou tíseň jako při globální finanční krizi. "Nebude to ani krátká, ani mělká recese, bude krutá, dlouhá a ošklivá," řekl.



Podle Roubiniho bude americká a globální recese trvat celý rok 2023 v závislosti na závažnosti nabídkových šoků v nabídce a finančních problémů. Během krize v roce 2008 byly nejvíce zasažené domácnosti a banky. Tentokrát se budou rozpadat korporace a stínové banky, jako jsou hedgeové fondy, soukromé kapitálové fondy a úvěrové fondy.



V Roubiniho nové knize „Megathreats“ popisuje 11 střednědobých negativních nabídkových šoků, které snižují potenciální růst růstem výrobních nákladů. Patří mezi ně deglobalizace a protekcionismus, přesun výroby z Číny a Asie do Evropy a USA, stárnutí populace ve vyspělých ekonomikách a na rozvíjejících se trzích, omezení migrace, oddalování USA a Číny, globální změna klimatu a opakující se pandemie. "Je jen otázkou času, než přijde další ošklivá pandemie," dodal.



Jeho rada investorům zní: "Buďte s akciemi opatrní a mějte více hotovosti." I když hotovost ukusuje inflace, její nominální hodnota zůstává na nule, „zatímco akcie a další aktiva mohou klesnout o 10 %, 20 %, 30 %. V oblasti fixního příjmu doporučuje držet se dál od dluhopisů s dlouhou dobou trvání a přidat ochranu proti inflaci v podobě krátkodobých státních dluhopisů nebo dluhopisů zohledňujících inflaci, jako jsou TIPS.