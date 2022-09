Putin vyhlásil částečnou mobilizaci. Evropské akciové futures prohloubily ztráty. Euro klesá, ropa prudce roste

Ruský prezident Vladimir Putin dnes ráno vyhlásil částečnou mobilizaci. V televizním vystoupení uvedl, že je to na obranu před Západem, který se prý snaží oslabit, rozdělit a zničit Rusko. Euro k dolaru ztratilo půdu pod nohama a klesá o 0,5 % na 0,9919 EURUSD. Zhoršuje se sentiment na evropských trzích, evropské akciové futures zvýšily během půlhodiny ztráty na zhrua dvojnásobek. Ropa navyšuje zisky, Brent i WTI rostou o zhruba 2 procenta, WTI se v londýnském obchodování vydala nad 85 USD/b. Mobilizace, která se dotkne hlavně ruských občanů v záloze a s vojenskou zkušeností, začne podle ruského prezidenta okamžitě.

Evropské akciové futures jsou v záporu. Futures na DAX -0,96 %, futures na CAC 40 -0,77 %, futures na Euro Stoxx 50 -0,89 %.

Výše se obchodují také futures na pšenici, roste také zlato. Euro naopak klesá i na jiných párech. Ke švýcarskému franku ztrácí zhruba 0,7 procenta.

Klíčovou událostí pro trhy má být v tomto týdnu končící zasedání Fedu. Americká centrální banka dnes oznámí výsledek svého rozhodování o sazbách, které podle očekávání trhu zvýší potřetí za sebou o 75 bazických bodů. Vyloučit nelze ani krok o plných 100 bodů. Představí také novou prognózu, která může naznačit, kam se posune finální úroková sazba v tomto hospodářském cyklu.

V jestřábím tažení není nejmocnější centrální banka sama. Prezidentka ECB Lagarde nejnověji podotkla, že ECB bude možná muset zvýšit své úrokové sazby na úroveň omezující hospodářský růst, aby tak oslabila poptávku a dostala pod kontrolu nepřijatelně vysokou inflaci.

Valná hromada výrobce nealkoholických nápojů ČeskoSlovensko schválila dividendu 11,30 Kč/akcie. Rozhodný den je 30. září 2022, dividenda bude splatná do 7 . listopadu.

Česko by mělo zvýšit podíl elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách. Bylo by vhodné postavit všechny čtyři nové bloky, a to dva v Dukovanech a dva v Temelíně, řekl včera v Senátu ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).