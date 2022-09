Přední instituty zhoršily výhled německé ekonomiky. Na příští rok čekají recesi

Čtyři přední ekonomické instituty v Německu zhoršily výhled vývoje největší evropské ekonomiky na letošní i příští rok. Nově očekávají, že v příštím roce se Německo propadne do recese. S odvoláním na vládní zdroje to dnes uvedl německý ekonomický list Handelsblatt.



Hrubý domácí produkt (HDP) se v letošním roce podle aktualizované prognózy institutů RWI, Ifo, IfW a IWH zvýší o 1,4 procenta, zatímco dosud čekaly růst o 2,7 procenta. Na příští rok už ale předpovídají pokles o 0,4 procenta, zatímco doposud očekávaly na příští rok vzestup HDP o 3,1 procenta. Instituty prognózu vypracovaly z pověření spolkového ministra hospodářství. Pololetní prognózu oficiálně představí ve čtvrtek.



Německá vláda počítá na letošní rok s hospodářským růstem o 2,2 procenta, ještě na začátku roku ale očekávala růst o 3,6 procenta. Svaz německého průmyslu předpokládá, že hospodářství kvůli následkům pandemie a ruské invaze na Ukrajinu letos vzroste pouze o 1,5 procenta.



Agentura Reuters na začátku měsíce s odvoláním na zprávu spolkového ministerstva hospodářství uvedla, že německá ekonomika se ve druhém pololetí může dostat do stagnace, případně i do recese. Podle zprávy se také zvyšuje počet firem, které jsou nuceny vyhlásit insolvenci.



Ve druhém čtvrtletí růst německé ekonomiky zpomalil na 0,1 procenta, v prvním čtvrtletí ekonomika mezičtvrtletně vzrostla o 0,8 procenta.