Ve druhém pololetí může německá ekonomika stagnovat, nebo sklouznout do recese

Německá ekonomika se ve druhém pololetí může dostat do stagnace a případně i do recese. Uvádí to zpráva spolkového ministerstva hospodářství, na kterou se odvolává agentura Reuters. Zpráva také zmiňuje rostoucí počet insolvencí.



Počet firem, které jsou nuceny vyhlásit insolvenci, se podle zprávy zvyšuje, ministerstvo hospodářství ale zhoršující se situaci neoznačuje za insolvenční vlnu. Německý pracovní trh podle ministerstva i nadále dokáže čelit globálním nejistotám, vysoká zůstává i poptávka. Kvůli zhoršující se situaci chystá německý ministr spravedlnosti Marco Buschmann dočasné zmírnění insolvenčních pravidel, aby pomohl společnostem, které mají zdravé obchodní modely, ale potýkají se s dluhy kvůli vysokým nákladům na energie.

Pesimistický odhad ministerstva hospodářství se tak přidává ke včerejší zprávě Ifo, která varovala před recesí v příštím roce, kdy se má podle institutu HDP snížit o 0,3 %. Také u inflace letos Ifo počítá s průměrným růstem o 8,1 procenta, v příštím roce pak o 9,3 procenta. Normalizaci inflace a výkonu ekonomiky očekává v roce 2024.



Německo se podobně jako jiné státy potýká s hospodářskými dopady ruské invaze na Ukrajinu, na kterou Západ odpověděl tvrdými protiruskými sankcemi. Problematické zůstávají vysoké ceny energií kvůli nejistým dodávkám zemního plynu z Ruska. Podle ministerstva hospodářství se výhled německé ekonomiky na zbytek druhého pololetí dramaticky zhoršil, což může ve zbývajících měsících roku vyústit v hospodářskou stagnaci, případně i v recesi.Na letošní rok německá vláda původně očekávala růst hrubého domácího produktu (HDP) o 3,6 procenta, na jaře ale prognózu růstu snížila na 2,2 procenta. Podle nové analýzy ekonomického institutu Ifo německá ekonomika vinou energetické krize prudce zpomalí a letos vykáže růst pouze o 1,6 procenta.

Zdroj: ČTK, Patria, BMWK