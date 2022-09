Nový návrh rozpočtu, sázky na libru pod paritou s dolarem a po včerejším výprodeji nádech

Vláda včera schválila nový návrh státního rozpočtu, kde počítá s deficitem 270 miliard, ve kterém jsou obsaženy výdaje na zastropování cen elektřiny a plynu. Spekulanti mezitím sázejí na to, že se libra dostane na paritu s dolarem, anebo pod ní. A po včerejším hromadném výprodeji na trzích by dnes mohl přijít nádech, když futures míří do zeleného.

Futures na americké akciové indexy: Euro Stoxx 50 +1,1 %, FTSE 100 +0,6 % a DAX +1,2 %.



Vláda včera jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 295 miliard korun. Největší změnou proti původnímu návrhu, který počítal s deficitem 270 miliard, jsou výdaje na zastropování cen elektřiny a plynu. Pokrýt by je měly příjmy z daně z mimořádných zisků a odvody z příjmů prodeje elektřiny nad cenový strop schválený Evropskou komisí. Rozpočet dostane k posouzení Sněmovna. Návrh rozpočtu počítá s příjmy 1,928 bilionu korun a s výdaji 2,223 bilionu korun. Proti původnímu plánu z počátku září tak vzrostly příjmové položky o 179 miliard korun, výdajové o 204 miliard korun.



Akcie včera padaly volným pádem a medvědí sentiment ještě zdaleka nevyčerpal, a to zvláště s jestřábími centrálními bankéři a vyhlídkami na recesi. S&P 500 klesl na nejnižší úroveň od prosince 2020, libra oslabila na rekordní minimum a i komodity se pod tíhou dolaru propadly. Výnosy amerických státních dluhopisů nadále rostly, přičemž 10letý výnos se vyšplhal na nejvyšší úroveň od dubna 2010.



Spekulanti sázejí na to, že britská libra klesne na úroveň, která byla v posledních desetiletích prakticky nemyslitelná, a to na 1 dolar nebo méně. Poté, co se libra včera propadla na rekordní dno 1,0350 USD, opční trhy ukazují, že obchodníci očekávají, že bude nadále klesat. Bank of England a britské ministerstvo financí neuspěly ve společné snaze uklidnit finanční trhy. Obě instituce naznačily, že si investoři budou muset na širší politickou reakci na dopady masivního snížení daní nové vlády počkat až do listopadu.



Goldman Sachs snížila ve své globální alokaci hodnocení akcií na podvážené během příštích tří měsíců a zůstala nadvážená u hotovosti. Rostoucí reálné výnosy a vyhlídky na recesi naznačují, že pokles bude dále pokračovat. Pravděpodobnost recese americké investiční banky vzrostla na více než 40 % po nedávném výprodeji dluhopisů, „což historicky naznačuje vyšší riziko pro akcie,“ uvedli včera stratégové včetně Christiana Muellera-Glissmanna.