Forbes: V ČR je dál nejbohatší Kellnerová s rodinou s majetkem za 385 miliard Kč

Nejbohatší v Česku je dědička impéria PPF Renáta Kellnerová s rodinou s majetkem za 382,9 miliardy korun. Druhý je v letošním žebříčku časopisu Forbes majitel KKCG Karel Komárek se jměním za 190,2 miliardy korun, třetí realitní magnát Radovan Vítek se 144 miliardami Kč. Pořadí na prvních pěti místech žebříčku se nezměnilo, v první desítce si nejbohatší Češi jen proměnili umístění. Forbes dnes žebříček zveřejnil na svém webu.



Na čtvrté pozici zůstává většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský s majetkem za 118,6 miliardy korun, pátý je předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš se 107,8 miliardy Kč. Majetek všech pěti umístěných v čele žebříčku se proti loňsku zvýšil. Ve stovce nejmovitějších Čechů je sedm nováčků, jmění všech lidí v žebříčku meziročně vzrostlo o 460 miliard na víc než 2,1 bilionu korun.



V desítce nejbohatších je šestý majitel energetické a uhelné Sev.en Energy Pavel Tykač, který má majetek za 84 miliardy korun. V letošním pořadí přeskočil Aleše Zavorala z e-shopu Alza s 81 miliardami a spoluzakladatele Avastu Pavla Baudiše s 54,5 miliardy korun. Devátý je majitel Penty Marek Dospiva (36 miliard) a desátý druhý ze spoluzakladatelů Avastu Eduard Kučera (32,4 miliardy Kč).



Na letošní žebříček měla podle Forbesu významný vliv válka na Ukrajině, energetická krize a vysoká inflace, dopady měly také rychle se měnící kurzy měn a ceny akcií. "Konkrétně meziroční rozdíl kurzu dolaru i eura pomohl některým miliardářům z našeho žebříčku ´zvýšit´ hodnotu aktiv v korunovém vyjádření o více než 15 procent," uvedl Forbes.



Z nováčků v žebříčku se nejvýše umístila na 40. pozici Radoslava Štěpánková s rodinou se jměním za deset miliard korun. Spolu se svými třemi dětmi zdědila majetek zesnulého Františka Štěpánka, bývalého spolumajitele Sokolovské uhelné, dnes SUAS Group. Nově je ve stovce nejbohatších také dědic a většinový majitel společnosti Meopta Gerald Rausnitz (9,1 miliardy korun), majitel společnosti Pro-Doma Josef Mařinec (osm miliard Kč), Jan Fidler ze SEBRE (4,2 miliardy), Radim Lukeš a Petr Borkovec z Partners (3,6 respektive 3,3 miliardy) a Michal Menšík z DoDo (3,6 miliardy Kč).



Spodní hranice pro zařazení do žebříčku se letos posunula na 3,1 miliardy korun z loňských 2,5 miliardy Kč. Do stovky nejbohatších se tak letos nedostali například Jannis Samaras z Kofoly, Zdeněk Studénka ze společnosti Signum či Martin Burda z Palace Capital.