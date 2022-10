Stavební výroba v Česku v srpnu zmírnila meziroční pokles na 0,4 procenta. V červenci byla nižší o 2,7 procenta, předtím více než rok rostla. V pozemním stavitelství, tedy stavbách budov, se v srpnu ve srovnání se stejným měsícem minulého roku produkce o 0,1 procenta zvýšila, naopak v inženýrském stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, o 1,4 procenta klesla. Dnes o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně byla stavební produkce o 1,4 procenta vyšší.



"Stavební produkce v srpnu po pěti měsících meziměsíčně vzrostla o 1,4 procenta a růst se odehrával v obou segmentech. Meziročně se udržela na loňské, poměrně slušné úrovni a klesla pouze o 0,4 procenta. Růst stavební produkce dále tlumí vysoké ceny stavebních prací i materiálů," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.



Produkce ve stavebnictví až do července 14 měsíců v řadě rostla. Letos od března už ale výroba postupně zpomalovala. Ještě v únoru meziroční růst dosahoval téměř 17 procent, kdežto v březnu už jen méně než devět procent.



V srpnu vydaly stavební úřady 7425 stavebních povolení, což bylo meziročně o 9,1 procenta méně. Orientační hodnota stavebních povolení klesla o 6,3 procenta na 38 miliard korun. "Loni v srpnu bylo ale povoleno větší množství velkých staveb. Po jejich odečtu by orientační hodnota meziročně rostla o 15 procent a růst by si zachovala i po zohlednění cenového vývoje," podotkla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby Petra Cuřínová.



Počet zahájených bytů v srpnu meziročně klesl o 12 procent na 4025 bytů. Naopak počet dokončených bytů proti loňskému srpnu vzrostl, a to o 60,9 procenta na 3639 bytů.



Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v srpnu meziročně zvýšil o 0,2 procenta, jejich průměrná hrubá měsíční mzda meziročně stoupla o 12,9 procenta.