Nasdaq Composite nejníže od září 2020, NVDA -3,36 %

První obchodní seance v druhém říjnovém týdnu nepřinesla klíčové makro data, na které reaguje americká centrální banka. Důležité informace k americké inflaci přinese čtvrtek, kdy bude reportován index spotřebitelských cen.



Napětí i očekávání jde pozorovat hlavně u technologického indexu Nasdaq Composite, který intradenně odepsal i více jak 200 b., nicméně hlavní zprávou dne je, že se Nasdaq Composite během dne propadl na svá dvouletá minima.



Ústředními společnostmi, které táhnou technologický index ke dnu, jsou akcie firem z polovodičového sektoru, jakou jsou či AMD, NVDA US -3,36 %, AMD US -1,08 %.



Díky dnešnímu svátku v USA neprobíhá settlement a tedy dluhopisový trh zůstal zavřený. Americká ropa WTI se v průběhu dne obchodovala v blízkosti nuly, ovšem nakonec odepsala 2,1 %. Severomořský Brent umazal 2,0 %. Troyská unce zlata se rovněž propadla, a to o 1,5 %.



Výrazněji se taktéž propadly americké automobilky a . Důvodem bylo stanovení nových 12M cílových cen a doporučení od analytika UBS. Primárním faktorem je oslabení poptávky v následujícím roce, což následně povede k převisu nabídky automobilů, F US -6,89 %, US -3,96 %.



Nové stanovení nákupního doporučení a 12M cílové ceny od analytika naopak stojí za dnešním růstem akcií Kraft Heinz. Cílovou cenu posunul o 6 dolarů výše na 43 USD, KHC US +3,15 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,3 % (29.202 b.), S&P 500 o 0,7 % (3.612 b.) a technologický Nasdaq Composite o 1,0 % (10.542 b.).