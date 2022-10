Index S&P nad úrovní, která svědči riziku. Akcie rostou na otočce v britských daních. Inflace však může být dál problém

Akcie v zámoří rostly poté, co index S&P 500 překonal technickou úroveň, která podnítila chuť riskovat. Hlavním katalyzátorem byly zrušené daňové škrty britské premiérky Liz Trussové.



Přibližně 98 % společností amerického akciového benchmarku v pondělí vzrostlo, přičemž ukazatel se odrazil od blízkosti hranice 3500 bodů pod 200denním klouzavým průměrem. Technologický index Nasdaq dosáhl ještě lepších výsledků. Corp. vyskočila poté, co vykázala nejvyšší čtvrtletní čistý úrokový výnos za nejméně deset let. Výnosy státních dluhopisů klesly spolu s dolarem, zatímco librové a britské dluhopisy vyskočily.



Morgan Stanley tvrdí, že americké akcie jsou zralé na krátkodobou rally, pokud nedojde k vybírání zisků nebo recesi. Letošní 25% propad indexu S&P 500 způsobil, že tento index testuje "vážnou spodní hranici podpory", což by mohlo vést k technickému oživení.



Americké akcie mohou předvést krátkodobou rally, domnívá se stratég . Dlouhodobě však zůstává ... - https://t.co/AoG9TDYtq9 pic.twitter.com/yZ3PRRIMCK

Inflace nicméně zjevně zůstane problémem, dokud se neprokáže opak. Neuspokojivé výsledky, zejména společností zaměřených na spotřebitele, by mohly vyvolat další těžké období, kdy by byly v popředí obavy z recese.DJIA +1,4 % ; S&P +2,3 %; Nasdaq +2,8 %