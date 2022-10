Americké akcie mohou předvést krátkodobou rally, domnívá se stratég Morgan Stanley. Dlouhodobě však zůstává opatrný

Michael J. Wilson, dlouhodobě akciový medvěd z , se domnívá, že americké akcie jsou zralé na krátkodobou rally, aniž by došlo k oficiální recesi či kapitulaci zisků. Letošní 25% propad na indexu S&P 500 podle stratéga testuje „významnou spodní hranici podpory“ na 200týdenním klouzavém průměru, což by mohlo vést k technickému oživení.







Wilson, jeden z nejvýraznějších medvědích hlasů na Wall Street, který správně předpověděl letošní propad, řekl, že „nevylučuje“ růst indexu S&P 500 na přibližně 4 150 bodů, což naznačuje 16% nárůst oproti poslednímu závěru. "Ačkoli to vypadá jako strašně velký pohyb, byl by v souladu s letošními a předchozími rally na medvědím trhu," vysvětlil a dodal, že si k akciím přesto drží svůj celkově negativní dlouhodobý postoj.

Americké akcie letos dostaly tvrdou ránu. Index S&P 500 zaznamenal největší roční pokles od globální finanční krize a investoři se obávají, že historická inflace v kombinaci s jestřábím Fedem a zpomalujícím růstem by mohla uvrhnout ekonomiku do recese. A růst jádrových spotřebitelských cen na 40leté maximum minulý měsíc mezitím upevnil sázky na další agresivní zvýšení sazeb Fedu v listopadu. Wilson ale věří, že inflace už dosáhla vrcholu a že „příští rok by mohla rychle klesnout“. Stratég přesto očekává „akutní a významné zpomalení zisků“ v průběhu příštích 12 měsíců.



Wilson také varoval, že pokles S&P 500 pod klíčový 200týdenní klouzavý průměr většinou vyžaduje „plnou recesi“. A pokud se indexu nepodaří udržet se na této úrovni ani tentokrát, nemusí oživení přijít vůbec. Místo toho by tento benchmark mohl klesnout na 3 400 bodů a níže, což je minimálně 5 % pod pátečním závěrem, řekl Wilson. Dno medvědího trhu odhaduje kolem 3 000 až 3 200 bodů.



Stratégové uvedli, že index S&P 500 zůstává drahý jak z historického pohledu, tak i z pohledu úrokových sazeb. Přesto v akciích stále vidí atraktivní příležitosti spojené s rychlejším generováním peněžních toků, hodnotou, ziskovým růstem, cyklickými ukazateli a firmami s malou kapitalizací, uvedli stratégové vedení Davidem J. Kostinem v komentáři ze 14. října.





Zdroj: Bloomberg