Rozbřesk: Boom v americkém průmyslu nejde dohromady se stagflačním příběhem 70. let a v Evropě padají ceny plynu

Americká ekonomika se proměňuje v ekonomiku vícerychlostní, což komplikuje soudy o tom, zdali směřuje do recese či nikoliv. Na jednu stranu zde totiž máme trápící se realitní sektor s padajícím stavebnictvím a na straně druhé velmi svižně rostoucí průmyslovou výrobu. Někde mezi se pak nachází maloobchod, resp. spotřeba domácností, která v reálném vyjádření fakticky stagnuje.



Zaměříme-li se specificky na právě probíhající boom v americkém průmyslu, tak jde o zajímavý fenomén, který může minimálně ve střednědobém horizontu dost zásadně změnit růstový příběh americké ekonomiky. Válka na Ukrajině a zároveň prudké zdražení cen plynu totiž vynesly na světlo světa dvě jasné komparativní výhody americké ekonomiky - těžbu plynu a výrobu zbraní. Plyn, zbraně a eventuálně další - například agrární komodity jsou dnes globálně velmi žádaným exportním zbožím a tak není divu, že tyto segmenty americké ekonomiky jedou na plný plyn a o recesi zde nemůže být řeč. Konkrétně v průmyslu je využití kapacit nad 80 procenty, přičemž v těžebním sektoru jsou kapacity vyčerpány téměř z 89 %. Více než 80procentní využití průmyslových kapacit v USA jsme přitom viděli naposledy na vrcholu hospodářského cyklu před globální finanční krizí v roce 2008.



Při pohledu na současnou americkou ekonomiku se často mezi ekonomy vedou debaty, jaká historická paralela evokuje aktuální průběh hospodářského cyklu. Často je přitom zmiňována stagflační příhoda ze 70. let dvacátého století. Při pohledu na strukturu současného amerického výkonu, který mimo jiné těží z exportu komodit a zbraní, ale těžko souhlasit, že Amerika žije ve stagflaci 70. let. Řadu paralel bychom však mohli najít s cykly v 80. letech či na počátku 90. let. Vše spíše nasvědčuje tomu, že tento průběh amerického cyklu bude opět unikátní s tím, že o tom, zdali spadne americká ekonomika do recese, rozhodnou spotřebitelé a vše bude stvrzeno zhoršením situace na trhu práce a tedy nárůstem nezaměstnanosti. Tento cyklický axiom se v USA pochopitelně nemění.



*** TRHY ***



Koruna

Koruna se od začátku týdne drží v těsné blízkosti 24,55 EUR/CZK. Při absenci domácích makro čísel zůstává korunový trh ve vleku dění na zahraničních trzích. Narůstající nervozita by mohla být patrná s ohledem na blížící se zasedání ECB (27.10.), na kterém očekáváme další růst úrokových sazeb o 75 bazických bodů a tedy i pokračující zužování úrokového diferenciálu mezi korunou a eurem. Právě to by mohlo být impulsem k opětovným depreciačním tlakům na koruně, které bude muset ČNB tlumit prostřednictvím devizových intervencí.



Eurodolar

Zisky eurodolaru se začínají vyčerpávat a to navzdory tomu, že ceny elektrické energie a plynu dále významně klesají. Dolaru nicméně pomáhají domácí makrodata - konkrétně včera zveřejněná průmyslová výroba (více viz úvodník).

Dnes kromě dění na britském trhu vládních dluhopisů (bude zveřejněna britská inflace za září) musí eurodolar sledovat i komunikaci z Fedu (Béžová kniha, promluví Kashkari, Evans a Bullard).



Akcie

Úterní obchodní seance byla obohacena o kvartální výsledky americké banky Goldman. Příjmy Goldman Sachs činily ve 3Q22 11,98 mld. USD vs. odhad 11,41 mld. USD, Goldman Sachs US +2,33 %, Bank of America US +3,75 %. Po pondělní rally, kdy Nasdaq Composite přidal 354 b., i včera z kraje seance rostl o takřka 300 b., aby úvodní zisk částečně odevzdal, ale nakonec posílil o 96 b., což reprezentuje +0,90 %. Nejsilnějším sektorem byl průmysl, který narostl o 2,4 % (Delta Air +3,34 %, FedEx -0,35 %). Nejslabším byl energetický sektor, který připojil k minulým růstům 0,8 % (Chevron +0,92 %, Exxon Mobil +0,23 %). Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 1,1 % (30.523 b.), S&P 500 o 1,1 % (3.719 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,9 % (10.772 b.).