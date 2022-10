S Fedem se nebojuje. Platí to i nyní?

Ian Shepherdson z Pantheon Macroeconomics se domnívá, že jak inflace, tak trh práce mohou procházet změnami, které zpochybní důvody pro zvedání sazeb Fedem (viz první část rozhovoru zde). Co ale rčení, že s Fedem se nebojuje?



Bloomberg v rozhovoru s ekonomem připomněl zmíněné rčení, podle kterého nemá smysl, aby investoři bojovali s Fedem. Tedy aby sázeli na to, že vývoj bude na straně monetární politiky jiný, než o jakém hovoří zástupci americké centrální banky. V současné době se totiž zdá, že trhy sází na rychlejší obrat v monetární politice, než o jakém hovoří centrální banka. Shepherdson na to reagoval s tím, že jindy by po podobném prudkém růstu sazeb již varoval před recesí a jestřábími signály ze strany centrální banky. Nyní je ale situace jiná.



V současné době mají domácnosti podle ekonoma stále vysokou zásobu úspor a těmi financují svou spotřebu. Vysoké zásoby hotovosti mají i firmy a to dohromady eliminuje část efektu monetárního utahování. Běžně by tedy po podobném zvyšování sazeb bylo namístě přestat, nyní si ale domácnosti vedou stále velmi dobře. To samé platí také o korporátním sektoru. Na straně druhé je tu ale slábnutí realitního trhu, podle některých průzkumů již firmy redukují své investiční plány a existují další signály slábnutí.







I proto není podle ekonoma ani zdaleka jasné, že bude třeba do konce roku zvýšit sazby ještě o 125 bazických bodů tak, jak to implikují očekávání nejvyšších zástupců centrální banky. „Americké hospodářství nepotřebuje recesi,“ míní ekonom. Jinak řečeno, na potřebné oslabení inflačních tlaků podle něj není třeba poklesu ekonomické aktivity. Bloomberg k tomu dodal, že jiní ekonomové smýšlejí rozdílně. A možná i někteří zástupci Fedu.



Ohledně recese Shepherdson ještě zmínil, že během ní dochází k nápravě excesů soukromého sektoru. K výrazným excesům a nerovnováhám přitom ale nyní podle něj nedochází a i z tohoto důvodu tedy recese není potřeba. Inflace pak klesne rychleji, než se Fed domnívá, i z toho důvodu, jak rychle v některých částech ekonomiky rostou zásoby. To bude vyvíjet negativní tlak na marže prodejců a následně dojde ke snížení inflace.



Shepherdson by se tedy klonil k tomu, aby si Fed dal pauzu a sledoval, co se v ekonomice děje. Jestliže se nepotvrdí slábnoucí inflační tlaky, může ve zvedání sazeb a utahování své politiky pokračovat. Důležité přitom je, že tato politika funguje se zpožděním. Pokud by tak Fed zvedal agresivně sazby v prosinci a listopadu a zároveň by již inflační tlaky klesaly, brzdil by ekonomiku ještě celý příští rok. Ale ta by to přitom již na straně inflace nevyžadovala.



Zdroj: Bloomberg