Inflace musí konzistentně klesat. Pak si Fed dá pauzu a akcie mohou růst

Až do chvíle, kdy si dá Fed pauzu od zvedání sazeb, bude akciový trh pod tlakem. Pro Yahoo Finance to uvedl globální stratég společnosti Invesco Brian Levitt, podle kterého může akciový trh příchod této pauzy vytušit dopředu. Jaké jsou její podmínky?



Stratég míní, že na straně inflačních očekávání je situace stále dobrá. Na to, aby Fed přerušil zvedání sazeb, je ale nutné, aby celková inflace „poměrně konzistentně klesala“. K tomu podle experta bude postupně docházet a akciové trhy se tak za čas dočkají udržitelnějšího růstu podloženého skutečným obratem v inflaci a koncem zvedání sazeb.



Levitt míní, že inflačního vrcholu již bylo pravděpodobně dosaženo. I poslední čísla ale ukazují, že její pokles není tak rychlý, jak mnozí doufali. „Je celkem jasné, že příběh inflace na trhu se zbožím je u konce,“ dodal expert. Je to mimo jiné důsledkem poklesu cen komodit, tématem ale stále zůstává vývoj mezd a z nich plynoucí nákladové tlaky.



Akcie si podle Levitta obvykle vedou velmi dobře v období, kdy se vyšší inflace začne znatelně snižovat. Historie také ukazuje, že trhy nedosahují moc velké návratnosti ve druhém roce po zvolení nového prezidenta, opak ale platí v roce třetím. V USA pak podle stratéga skončí blížící se volby „rozdělenou vládou“. To by znamenalo, „že se nic moc neudělá,“ což by paradoxně mohlo být v současné době přínosem. Proč?







Levitt ve zmíněné souvislosti poukázal na vývoj ve Velké Británii, kde se vláda snaží prosadit fiskální stimulaci i přesto, že ekonomika čelí výrazným inflačním tlakům. Takové fiskální plány trhy vyhodnotily negativně, ale jak bylo uvedeno, v USA jejich pravděpodobnost podle stratéga klesá v případě, že volby skončí menší akceschopností vlády.



Tato menší akceschopnost by totiž znamenala i to, že pravděpodobně nebudou podniknuty nějaké významné fiskální kroky, které by působily stimulačně, tudíž by šly proti snahám centrální banky o ochlazení ekonomiky. K tomu ale Levitt dodal, že trhům se už vedlo dobře za různých politických kombinací a politika obecně na ně nemá zase takový vliv.



Volbám v USA se věnují i jiní. v následujícím grafu ukazuje typické chování trhu kolem voleb probíhajících v polovině prezidentského funkčního období. Podle obrázku trh před volbami stagnuje nebo klesá, po nich se ale vydává nahoru a „rok po volbách byl vždy výše“:



