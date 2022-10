Další Plaza Accord jen tak nebude, silný dolar ale cítí celá světová ekonomika

Velké pohyby v kurzu dolaru mají významný dopad na celou globální ekonomiku, protože jde o měnu s dominantní pozici ve světovém finančním systému. Pro Bloomberg to uvedla Gita Gopinath z vedení Mezinárodního měnového fondu. Podle ní síla dolaru vede k „hrbolaté cestě“ a jednotlivé země se s ní musí vypořádat i tím, jak nastaví svou vlastní monetární politiku.



Jak podotýká Bloomberg, hodně se nyní v souvislosti s děním na měnových trzích hovoří o Japonsku. Tedy o zemi, jejíž měna k dolaru mohutně oslabuje a jejíž centrální banka stále udržuje politiku nízkých sazeb po celé délce výnosové křivky. Gopinath k tomu připomněla, že zatímco BoJ drží sazby nízko, americká centrální banka je prudce zvedá. Jde o „primární důvod za oslabujícím jenem“.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Co by se stalo v případě, že by BoJ normalizovala svou politiku, sazby v Japonsku šly nahoru a následně by jen začal posilovat? Jaké by to mohlo mít důsledky pro globální finanční systém? Ekonomka na to odpověděla, že ke změnám měnových kurzů dochází neustále, záleží na tom, jak prudké jsou a jak moc velký šok představují pro zbytek ekonomiky. V tomto ohledu je důležité, jak moc si různé subjekty a instituce v daných zemích půjčují v zahraničních měnách a jak moc jsou zajištěny proti prudšímu pohybu kurzu.

Bloomberg si všímá toho, že v souvislosti se silným dolarem se hovoří o potřebě další „dohody z hotelu Plaza“. Takzvaná Plaza Accord vedla v osmdesátých letech ke koordinované mezinárodní akci, která také reagovala na silný dolar. Gopinath ale v souvislosti s podobnými návrhy připomněla, že tehdy nešlo pouze o reakci na samotný kurz, ale o celkové nastavení monetární a fiskální politiky. A k nějaké podobné dohodě podle ní v dohledné době nedojde.



Ekonomka ohledně současné monetární politiky uvedla, že centrální banky již nespekulují o tom, nakolik jsou inflační tlaky přechodné a zda nepominou samy od sebe. Tyto banky mají politiku již pevně nastavenou, tak, aby došlo ke snížení inflace. Důležité ale je, aby byla v souladu politika monetární a fiskální, k tomu se objevují úvahy o stabilitě finančního systému.



Zdroj: Bloomberg, Youtube