Výrobce letadel Boeing zvýšil tržby, kvůli obranné divizi je ale ve ztrátě

Americký výrobce letadel ve třetím čtvrtletí vykázal ztrátu 3,3 miliardy dolarů (80,8 miliardy Kč). Na vině jsou především problémy v jeho zbrojní divizi, uvedla firma ve svém dnešním sdělení. Tržby firma zvýšila o čtyři procenta na téměř 16 miliard dolarů.



Boeing i jeho evropský rival Airbus zvýšily ve čtvrtletí výrobu letadel s jednou uličkou, přičemž dodal ve třetím čtvrtletí 112 letadel oproti 85 v loňském roce. To mu pomohlo vygenerovat volný peněžní tok 2,9 miliardy dolarů. Ve stejném období loni firma naopak o 507 milionů dolarů přišla.



Rostoucí tlak na náklady v posledních měsících však zproblematizoval plnění smluv s pevnými cenami pro americké aerolinky a firmy z obranného sektoru. oznámil, že jeho obranná divize vykázala ztrátu 2,8 miliardy dolarů kvůli programům, jako je výroba tankovacího letounu KC-46 a vládního stroje Air Force One. To přibrzdilo zotavení společnosti, která se snaží dostat z potíží minulých let. Těží například z rostoucí poptávky po letecké dopravě.



Upravená ztráta na akcii se ale ve čtvrtletí prohloubila na 6,18 dolaru z 0,60 USD před rokem. Akcie zahájily obchodování růstem o 1,3 %