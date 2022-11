Ve Velké Británii jsou vyšší daně nevyhnutelné, u nás vyjdou data o HDP a evropské futures jsou v zeleném

Dnes vyjdou data o českém HDP za třetí kvartál. dostala novou cílovou cenu od . Vláda Rishiho Sunaka uvedla, že vyšší daně jsou nevyhnutelné. Americký prezident Joe Biden hledá způsoby, jak uvalit vyšší daně na ropné společnosti, které nenavyšují produkci. Páté zvýšení sazeb Fedem v řadě může podnítit nová varování, že recese je nevyhnutelná, a dnešní evropské futures jsou zelené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,7 %, FTSE 100 +0,7 % a DAX +0,6 %.



Dnes v 9:00 vyjdou data o českém HDP za třetí kvartál. Očekává se meziroční růst o 1,7 % proti předchozím 3,7 %.



Po dokončení několika zkoušek bude v nejbližších dnech restartován druhý jaderný blok Dukovan.



Barclays snížila cílovou cenu na na 32 EUR z 33 EUR, doporučení drží na "equalweight".



Vláda Rishiho Sunaka uvedla, že je nevyhnutelné, že všichni Britové, zejména ti nejbohatší, platili vyšší daně, aby se obnovila stabilita veřejných financí. Sunak se v pondělí sešel s ministrem financí Jeremym Huntem, aby projednali daňové a výdajové plány před prohlášením o ekonomice plánovaným na 17. listopadu. Diskutovali o propasti v britských veřejných financích a shodli se, že jsou zapotřebí „těžká rozhodnutí“ k uklidnění finančních trhů po bouřlivých 44 dnech během vlády premiérky Liz Trussové.



Americký prezident Joe Biden hledá způsoby, jak uvalit vyšší daně na ropné společnosti, které zaznamenávají „neočekávané“ zisky, aniž by je reinvestovaly do výroby. Ceny benzínu v USA jsou týden před volbami do Kongresu stále vysoké. Ve svém krátkém projevu Biden stanovil slib, který bude téměř nemožné splnit. Mnoho demokratů již více než deset let neúspěšně usiluje o takzvanou daň z neočekávaného zisku. Žádný takový návrh ale pravděpodobně neprojde současným Senátem, rovnoměrně rozděleným mezi demokraty a republikány. Pokud Bidenova strana ve volbách příští týden nezíská silné zisky, Republikánská strana a centrističtí demokraté jej budou moci zablokovat.



Páté zvýšení sazeb Fedem v řadě může podnítit nová varování, že recese je nevyhnutelná, a to na základě signálu dluhopisového trhu, kterému dává přednost samotný předseda Jerome Powell. Powellova oblíbená výnosová křivka míří do inverze. A právě převrácená výnosová křivka je pro mnoho investorů klíčovým varovným signálem, že se blíží recese. Mezitím odhaduje, že holubičí Fed by mohl vyvolat 10% rally na S&P .



Lovci výhodných fúzí a akvizic, kteří doufají, že se jim podaří získat , když její restrukturalizace opět stlačila akcie dolů, budou mít pravděpodobně smůlu. "Zase se nám bude dařit, takže nevedeme žádné diskuse o převzetí," řekl předseda Axel Lehmann v rozhovoru pro televizi Bloomberg poté, co cena akcií této banky letos klesla o více než polovinu. Lehmann uvedl, že navýšení kapitálu o 4 miliardy švýcarských franků by banku učinilo „pevnou jako skála“ a pomohlo by jí provést zásadní restrukturalizaci.