Index PMI: Podmínky v průmyslu se v říjnu zhoršily nejvice od května 2020

Podmínky v českém zpracovatelském sektoru se v říjnu znovu prudce zhoršily. Pokles zdraví sektoru zrychlil druhý měsíc v řadě a byl největší od května 2020. V říjnu index PMI klesl na 41,7, když v září činil 44,7 bodu. Informovala tom dnes společnost S&P Global. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem.



Index tak signalizoval prudké zhoršení provozních podmínek v české výrobě. Útlum na začátku posledního čtvrtletí roku poháněly další a rychlejší poklesy objemů výroby a nových zakázek. Ze zpráv českých výrobců vyplynulo, že ostré snížení výroby bylo nejprudší od května 2020 a zakázek od dubna téhož roku. Slabší poptávka přitom vyplývala z váhání klientů a oddalování či zpožďování odběrů zakázek vzhledem k inflačním tlakům.

"Výroba a nové zakázky se propadly a tempo poklesu zrychlilo v důsledku dalšího zatížení poptávky rapidním růstem cen. Firmy následně snížily počty zaměstnanců a nákupy vstupů ve snaze omezit výdaje. Růst energií ale přesto vyhnal ceny výš, což bude mít tvrdý dopad především na energeticky náročná odvětví," uvedla vedoucí ekonomka S&P Global Market Intelligence Sian Jones. Znamení ústupu inflace na trzích bylo podle ní málo a čeští výrobci na začátku čtvrtého čtvrtletí stále registrovali pesimismus, co se týká vyhlídek na výrobu v příštím roce.



Nové exportní zakázky také podstatně klesly, a to tempem, které již čtyři měsíce zrychluje. V říjnu byl pokles nejprudší za téměř dva a půl roku, protože ekonomické podmínky na klíčových zahraničních trzích se zhoršily, zejména v Evropě.



Ceny vstupů během října opět vzrostly. Prodejní ceny i přes prudší zdražení vstupů stouply nejpomalejším tempem od dubna 2021. Firmy uváděly, že sice růst cen do určité míry převedly na zákazníky, ale snahy podpořit prodej a udržet si konkurenceschopnost jim ve zdražování bránily.

"Průmysl bude patrně dále růst brzdit, což naznačují i předstihové indikátory a další dnešní pokles indikátoru PMI za říjen, a to na 41,7 bodů," uvedl hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler v komentáři k dalším dnešním datům, totiž o výkonu tuzemské ekonomiky ve třetím čtvrtletí. Tuzemská ekonomika tak podle něj patrně zaznamená mezičtvrtletní propad i v posledním čtvrtletí letošního roku, a "otázkou tak již není, zda do recese vstoupí, ale jak dlouhá a silná bude".

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4898 0.0198 24.4976 24.4663 CZK/USD 24.6910 -0.2928 24.7700 24.6165 HUF/EUR 406.8172 -0.6385 409.5582 406.6503 PLN/EUR 4.7090 -0.1931 4.7218 4.7054

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2142 -0.0903 7.2523 7.2057 JPY/EUR 146.3990 -0.3573 147.1330 146.3862 JPY/USD 147.6070 -0.6856 148.8250 147.5040

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8609 -0.0865 0.8625 0.8601 CHF/EUR 0.9866 -0.3162 0.9924 0.9864 NOK/EUR 10.2181 -0.5833 10.2794 10.1974 SEK/EUR 10.8666 -0.3654 10.9150 10.8500 USD/EUR 0.9918 0.3318 0.9947 0.9882

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5557 -0.3267 1.5637 1.5504 CAD/USD 1.3558 -0.4369 1.3620 1.3542

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

Zdroje: ČTK, ČBA