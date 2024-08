Růst podnikatelské aktivity v eurozóně v srpnu překvapivě zrychlil. A to přesto, že firmy zvyšovaly ceny. Oživení je ale nerovnoměrné - zatímco aktivita ve zpracovatelském sektoru se dál snižovala, rostl dominantní sektor služeb. Vyplývá to z předběžných výsledků průzkumu mezi nákupními manažery, které dnes zveřejnila společnost S&P Global. Podle agentury Reuters může dnešní statistika spolu s nečekaným růstem červencové inflace a odolným trhem práce oslabit očekávání, že Evropská centrální banka (ECB) letos sníží úrokové sazby ještě dvakrát.



Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách a který je považován za spolehlivý indikátor celkové ekonomické situace, se v srpnu zvýšil na 51,2 bodu z červencových 50,2 bodu. Dál se tak vzdálil od klíčové padesátibodové hranice, která je předělem mezi poklesem a růstem aktivity.



Analytici v anketě agentury Reuters naopak čekali mírný pokles indexu, a to na 50,1 bodu. Hodnota překonala i nejvíce optimistické odhady, které udávaly 50,8 bodu.



Oživení aktivity nastalo i přesto, že firmy v zemích platících eurem rychleji zvyšovaly ceny. Index aktivity ve službách vzrostl na 53,3 bodu z červencových 51,9 bodu, očekávalo se přitom, že nedojde k žádné změně. Index aktivity ve zpracovatelském průmyslu klesl na osmiměsíční minimum 45,6 z červencových 45,8 bodu.



V Německu, které je největší ekonomikou používající euro, klesla podnikatelská aktivita v srpnu druhý měsíc po sobě. Souhrnný index nákupních manažerů pro Německo se snížil na 48,5 bodu z červencových 49,1 bodu. Analytici v anketě agentury Reutets odhadovali srpnovou hodnotu na 49,2 bodu.



"Recese v německém výrobním sektoru se v srpnu prohloubila a oživení je v nedohlednu,“ uvedl ekonom Cyrus de la Rubia ze společnosti Hamburg Commercial Bank (HCOB). Poznamenal, že slabost výrobního sektoru se začíná přelévat do sektoru služeb a že zemi hrozí druhý čtvrtletní pokles hrubého domácího produktu po sobě. "To znamená, že v Německu možná brzy opět začneme hovořit o recesi,“ dodal de la Rubia.



Německo je největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.