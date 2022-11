Fed má málo důvodů sdělit investorům to, co chtějí slyšet. Obchodování je opatrné

Během dneška budou dál vycházet nové firemní výsledky či makrodata, ale stejně si investoři počkají na to, s čím večer přijde Fed. Z nerozhodného obchodování na akciích i dluhopisech v Evropě a USA lze soudit, že na trzích převládá opatrnost a nejednota v názorech na výsledek.

Docela velká část investorů podle nás stále sází na možnost, že večer dostaneme signál o zmírnění růstu sazeb, který by implikoval i blížící se konec utahování měnové politiky. Po posledních datech ukazujících vysoký počet volných pracovních pozic však investoři zřejmě nejdou do akce hned; spíš mají prst na spoušti.

Nejde ani tak o samotné zvýšení sazeb o dalších 75 bps jako hlavně o doprovodné prohlášení. Jak už jsme rozebírali v našem Týdenním výhledu, Fed nemá důvod k tomu jakkoli změkčovat rétoriku. I pokud tak neučiní, trhy si mohou snadno najít důvod k optimismu už z toho, že jsme se časově posunuli dál k vrcholu sazeb. V tomto smyslu by změkčení rétoriky bylo dokonce chybou, neboť by téměř jistě vedlo k podstatnému uvolnění finančních podmínek v ekonomice skrze nižší výnosy, dražší akcie i slabší dolar. To si Fed při vysoké jádrové inflaci a velmi utaženém trhu práce může těžko dovolit. Na druhou stranu tu chybí i důvod rétoriku nějak přitvrzovat, Fed by ovšem měl aspoň držet předchozí úroveň a nechat trhy v nejistotě tím, že nechá pro příště jasně ve hře i další velké zvýšení sazeb.

Ještě před oznámeným rozhodnutím Fedu vyjde zpráva ADP o zaměstnanosti v americkém firemním sektoru. Měla by podle odhadů ukázat mírné snížení u tvorby pracovních míst. Tato statistika je však velmi volatilní, obvykle výrazně revidovaná v následujícím měsíci a nedává spolehlivou nápovědu pro oficiální vládní data. Debatu centrálních bankéřů by proto na poslední chvíli příliš ovlivnit neměla.

Tématem zůstává také možnost, že Čína sleví ze svého tvrdého postoje vůči covidu. Přicházejí další spekulace mířící tímto směrem. Na druhou stranu ale Čína spustila týdenní uzávěru kolem Zhengzhou, kde vyrábí Foxconn.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:22 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4849 0.0912 24.4928 24.4483 CZK/USD 24.7235 -0.1817 24.7820 24.7005 HUF/EUR 407.9846 0.2855 408.4629 405.9402 PLN/EUR 4.7033 -0.0402 4.7122 4.6976

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2099 0.3120 7.2150 7.1738 JPY/EUR 145.7190 -0.4308 145.8210 145.4080 JPY/USD 147.0925 -0.7594 148.1275 147.0100

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8617 0.2035 0.8621 0.8591 CHF/EUR 0.9873 -0.0339 0.9887 0.9859 NOK/EUR 10.2445 0.1320 10.2469 10.1886 SEK/EUR 10.9031 0.1460 10.9112 10.8727 USD/EUR 0.9905 0.3317 0.9911 0.9871

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5562 -0.4824 1.5659 1.5550 CAD/USD 1.3595 -0.2692 1.3631 1.3587