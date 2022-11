Rozbřesk: Fed zvedne sazby o očekávaných 75 bps. Klíčová však bude rétorika

Před námi je další z historických zasedání americké centrální banky, která dnes večer již počtvrté v řadě zvýší oficiální úrokové sazby o 75 bazických bodů. Oficiální úrokové sazby Fedu se tak dostanou do intervalu 3,75 - 4,00 %, kde se naposledy nacházely v roce 2005 - tedy před globální finanční krizí.



Zvýšení o 75 bazických bodů trh všeobecně očekává, a tak důležitý bude především přiložený komentář americké centrální banky a rétorika J. Powella na následné tiskové konferenci. Trhy budou čekat na jakýkoliv signál toho, že by Fed mohl na prosincovém zasedání v tempu zvyšování úroků zpomalit. Ten však nemusí nutně přijít, či spíše může být až příliš slabý, neboť jádrovou inflaci se zatím nepodařilo zchladit a totéž lze v podstatě říci o trhu práce. V tomto ohledu centrální bankéře z Fedu nutně musely rozladit včera zveřejněné zářijové údaje o počtu otevřených pracovních pozic, které nečekaně vzrostly. Na jednoho nezaměstnaného v USA tak v září připadalo 1,86 volných pracovních míst (hodnota vzrostla ze srpnových 1,7), což pochopitelně nesvědčí o tom, že by se nabídka s poptávkou na trhu práce dostávaly do rovnováhy.



Tvrdá makro-data tedy hovoří spíše ve prospěch velmi jestřábí rétoriky, která bude udržovat trh v napětí, zda-li i v prosinci nepřijde další zvýšení (+75bps). Samozřejmě, že jinou řečí hovoří tzv. měkké indikátory v podobě spotřebitelských a podnikatelských nálad, které se od zářijového zasedání dále viditelně zhoršily. Na druhou stranu, podíváme-li se na hlavní indikátory finančních podmínek, jako je dolar, ceny akcií či kreditní marže, tak ty se od posledního zasedání Fed prakticky nezměnily, resp. dokonce se mírně uvolnily. Jediným indikátorem, který by naznačoval utažení finančních podmínek, je sklon výnosové křivky, která v klíčovém segmentu (10 let mínus 3 měsíce) invertovala. Negativní sklon je však prozatím jen nepatrný a nesignalizuje, že by recese byla za rohem. Aneb i v tomto případě může být šéf Fedu Powell v konformní pozici, pokud bude chtít rétoriku přiostřit a ve finále finanční podmínky trochu přiškrtit. Inverze dolarové výnosové křivky se tak může prohloubit, čímž ovšem debata o recesi nevyhnutelně propukne naplno.



TRHY



Koruna

Koruna včera bez větších obtíží vstřebala jak předběžný odhad HDP za třetí čtvrtletí (-0,3 % mezikvartálně), tak i nad očekávání slabé PMI ve zpracovatelském sektoru (41,7). Dle našeho názoru se potvrzuje, že tuzemská ekonomika vstoupila do recese a její pokles by se mohl na konci tohoto roku dále prohloubit. To je důležitá zpráva pro holubičí většinu v bankovní radě, neboť slabší hospodářský růst implikuje nižší cenové tlaky a tím pádem i menší potřebu dále utahovat měnovou politiku. Včera zveřejněná čísla proto jdou na ruku právě pětičlenné holubičí většině, která bude ve čtvrtek znovu hlasovat ve prospěch stability úrokových sazeb.



Eurodolar

Dolar před dnešním zasedáním Fedu zpevnil, což šlo na vrub nečekaného zlepšení důležitého ukazatele z amerického trhu práce, kterým jsou počty otevřených pracovních pozic. Ty nečekaně a výrazně vzrostly, což může být pro Fed záminka, aby si dnes večer udržel velmi jestřábí rétoriku (viz úvodník).