Po posledním zvednutí sazeb akcie obvykle připisují 16 %

Peter Kraus z Aperture Investors hovořil na Bloombergu o tom, proč otevírá pozice na akciích malých společností a dluhopisech s delší durací. Tedy na aktivech, která jsou nyní považována za hodně riziková. Investor ohledně dluhopisů uvedl, že vysoká volatilita u nich bude pravděpodobně přetrvávat, ale dlouhodobé vládní i korporátní obligace již poskytují zajímavé výnosy. A dodal, že to „mimochodem platí i o těch krátkodobých“. Co další investice, na které se v Aperture Investors zaměřují?



Kraus nehovoří o plném přesunu k delší duraci, ale jen o částečném. Podobně vidí situaci na akciích, respektive v sektorech, na které trh nyní nehledí právě s nadšením. Jde zejména o růst, který nemusí být nutně technologický. Podle Krause se nelze z tohoto segmentu akciového trhu úplně stáhnout. „Jsou tu společnosti, které dosahují vysokého růstu, a pokud by byly ignorovány, byla by to chyba.“ Mimo technologie to mohou být i průmyslové firmy nebo takové, které se zaměřují na koncového spotřebitele.



Zmíněné firmy se dají najít i mezi těmi většími, podle investora jsou ale zajímavé zejména ty menší. K tomu míní, že atraktivní jsou i jejich valuace. A malé firmy mohou být první, které se zotaví ve chvíli, kdy trh obrátí udržitelnějším způsobem směrem nahoru. S tímto pohledem na Bloombergu souhlasila Mona Mahajan z Edward Jones, která doplnila, že malé společnosti jsou většinou více orientované na domácí ekonomiku. Což by jim mohlo hrát do karet proto, že jak evropská, tak čínská ekonomika čelí výzvám a lépe by si mohly vést právě firmy, které generují velkou část příjmů hlavně v USA.





Mahajan doplnila, že akciový trh historicky obvykle posiluje poté, co Fed zvedne naposledy sazby. Toto posílení dosahuje od roku 1940 v průměru asi 16 % za dvanáct měsíců po posledním zvednutí sazeb. Pokud by k němu tedy mělo dojít někdy v prvním čtvrtletí příštího roku, začínala by se podle investorky na trhu objevovat zajímavá příležitost. K tomu Mahajan připomněla, že nejlépe si v takové fázi cyklu vedou cyklické akcie a právě akcie malých firem.



Kraus míní, že investoři by neměli čekat, až se na trhu sníží volatilita. Ta tu podle něj ještě nějaký čas bude i proto, že není jisté, jak trhy zareagují na rostoucí defaulty. Poslední vlna defaultů podle něj přišla před finanční krizí, v roce 2008 se dostavila krize likvidity, rok 2020 přinesl jen velmi krátké období vyšších negativních tlaků. Nyní by se defaulty mohly opět zvednout a spolu s nimi rovněž volatilita. Pokud se kvůli ní ale investoři budou držet stranou, podle experta tím promeškají příležitost.



Zdroj: Bloomberg