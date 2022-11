Data náladě nepřidala, krátce před Fedem roste nervozita

Data o americké zaměstnanosti ve firemním sektoru nepotěšila. Za říjen vzniklo 239 tisíc míst oproti očekávaným 185 tis., což je další do sbírky indikací, že trh práce zůstává velmi rozpálený a ochlazování se zatím nekoná. Jde ovšem o čísla, která jsou předmětem velkých revizí, a jejichž schopnost predikovat (přesnější) oficiální vládní statistiky není velká. Ačkoli tedy podobné signály moc nepotěší, velká reakce na trzích se nekoná.

Důvodem je pochopitelně také to, že v 19 hodin je na programu důležitější bod - informace ze zasedání Fedu později následované konferencí předsedy Powella. Tomuto zasedání jsme už věnovali prostoru dost. Co se týče nastavení finančních trhů, dnešní obchodování nám naznačuje hlavně pokračující opatrnost. Sázet na změkčení rétoriky by investoři rádi, ale zůstávají ve velké nejistotě a počkají si na výsledek. Vypadá to přitom, že optimismus se během dne vytrácí.

Hlavní akciové trhy se postupně shodly na poklesu, který v případě S&P 500 nebo DAXu činí asi půl procenta. Hůř je na tom tradičně volatilnější a na sazby citlivější Nasdaq .

Dluhopisy jsou na tom smíšeně a eurodolar jen drobně klesá na 0,9875. Menší ztráty sledujeme na koruně.

Ve stínu Fedu zůstávají energie, kde dochází k obratu cen směrem vzhůru. V růstu pokračuje ropa a dnes se přidává také výraznější nárůst cen plynu a elektřiny.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:15 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4823 0.0804 24.5206 24.4483 CZK/USD 24.8085 0.1615 24.8365 24.7005 HUF/EUR 407.2336 0.1009 408.8476 405.9402 PLN/EUR 4.6985 -0.1426 4.7122 4.6968

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1940 0.0906 7.2211 7.1738 JPY/EUR 145.2420 -0.7568 145.8340 145.0196 JPY/USD 147.1400 -0.7337 148.1275 146.8600

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8612 0.1471 0.8621 0.8591 CHF/EUR 0.9860 -0.1650 0.9887 0.9849 NOK/EUR 10.2424 0.0772 10.2601 10.1886 SEK/EUR 10.8906 0.0326 10.9112 10.8727 USD/EUR 0.9869 -0.0810 0.9916 0.9866

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5610 -0.1717 1.5659 1.5550 CAD/USD 1.3632 0.0066 1.3650 1.3587

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



