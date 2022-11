Dno na amerických akciích a investiční (ne)zajímavost Číny

Sharmin Mossavar-Rahmani z Wealth Management se domnívá, že ceny na amerických akciových trzích již do značné míry odrážejí možnost recese. Opatrnější je Sarah Ketterer ze společnosti Causeway Capital, která hovoří o počátku korekce zisků a valuací, do kterých se ještě budou promítat vyšší sazby (viz první část rozhovoru ZDE). Mossavar-Rahmani se zase domnívá, že akcie obvykle začínají růst už asi šest měsíců před dosažením dna v ziskovosti obchodovaných společností. Akcie podle ní tedy mohou sice ještě oslabit, většinu korekce již ale mají za sebou.



Ketterer navázala s tím, že diskuse o obratu v ekonomice a na trzích může být dlouhá, faktem ale je, že jistotu nemáme. Pro investory je pak podle ní během následujících 12 – 18 měsíců klíčová otázka, kdy se přesouvat od defenzivních sektorů k cykličtějším. Právě druhá skupina si totiž vede nejlépe ve chvíli, kdy ekonomika začne jevit známky obratu směrem nahoru. Přesun k cyklickým titulům, které jsou citlivé na ekonomický cyklus, pak podle ní nemusí být skokový, ale jen postupný.



Mossavar-Rahmani navázala s tím, že po korekci akcií dosahující více než 20 % přicházelo v minulosti období, kdy během následujícího roku akcie připisovaly více než 20 % a během dvou let se zisky ještě navýšily. Ketterer míní, že z hlediska valuací mohou být zajímavé zejména některé rozvíjející se trhy a akcie, protože ty klesly ve srovnání s trhy v USA ještě více. Otázkou je ale i zde vývoj zisků, přesněji řečeno to, zda již dosáhly svého dna.

Na dotaz týkající se atraktivity čínského trhu Mossavar-Rahmani odpověděla, že její společnost radí klientům, aby naprostou většinu svých portfolií směřovali na americké trhy. Poukázala v této souvislosti na to, že americké akcie od finanční krize vynášejí v průměrné roční návratnosti mnohem více než trhy čínské. Neznamená to však, že právě Čína by v budoucnu měla zase nabízet návratnost vyšší.Mossavar-Rahmani si je vědoma zmíněného argumentu, ale podle ní neplatí. Uvedla, že růst čínského hospodářství bude podle její společnosti mnohem nižší, než se obecně věří. V Číně mimo jiné došlo k příliš vysokým investicím do realitního sektoru, „mají obrovský demografický „problém.“ Ketterer k tomu uvedla, že její společnost „Čínu nikdy neodepisuje“ už proto, jak velkou váhu její akciový trh má v globálních indexech. I ona se domnívá, že země má vážný problém s realitním trhem, nicméně ten řešilo před desetiletími třeba Japonsko. A i v této zemi se pak dalo dobře investovat, pokud se vybrala ta správná aktiva.Ketterer se tedy domnívá, že i rozvíjející se trhy, které mohou mít své problémy, mohou dosáhnout cen a valuací, které je činí atraktivní. V souvislosti s Čínou pak dodala, že násobky zisků a poměry cen akcií k účetním hodnotám jsou nyní velmi nízko jak historicky, tak ve srovnání s americkými valuacemi. Mossavar-Rahmani s tím ovšem moc nesouzněla, poukázala na rozdílné sektorové složení amerického a čínského trhu. Například technologie představují v USA mnohem větší podíl na kapitalizaci celého trhu, než je tomu v rozvíjejících se zemích.Zdroj: Bloomberg