Meziroční růst cen v říjnu zpomalil úsporný tarif. Meziměsíčně ceny klesly o 1,4 procent

Meziroční inflace v říjnu poklesla na 15,1 % ze zářijových 18 %. Meziměsíční pokles činil 1,4 %. Tržní konsensus dle agentury Reuters očekával meziroční hodnotu na 17,9 %. Hlavní příčina říjnového poklesu inflace jde na vrub vládním opatřením, tj. úsporného energetického tarifu a odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje.

"Čísla inflace budou do konce roku rozkolísaná z titulu metodických a administrativních změn, vliv úsporného tarifu však bude pokračovat do konce roku," upozorňuje hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler. "Pozornost se však začíná přesouvat zejména na lednovou inflaci, tu ministerstvo financí vidí na 15 %, pokles inflace pod 10% by pak mohl nastat kolem poloviny roku. Za celý příští rok se však bude inflace stále pohybovat kolem 10% hranice a tímto směrem byly revidovány odhady jak ČNB, tak ministerstva financí."



Meziměsíční srovnání



Meziměsíčně klesly spotřebitelské ceny v říjnu o 1,4 %. Meziměsíční pokles cen v oddíle bydlení byl způsoben nižšími cenami elektřiny o 53,9 %. Na druhou stranu však v oddíle bydlení vzrostly ceny zemního plynu o 2,7 %, tuhých paliv o 8,4 % a tepla a teplé vody o 3,1 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se zvýšily ceny o 3,0 %. V oddíle doprava vzrostly (po dvouměsíčním poklesu) ceny pohonných hmot a olejů o 4,9 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 3,6 % a obuvi o 4,5 %.



Ceny zboží úhrnem klesly o 2,8 %, zatímco ceny služeb o 0,7 % vzrostly.



„Největší vliv na vývoj cenové hladiny měla v říjnu vládní úsporná opatření pro domácnosti ve formě příspěvku na energie. Díky promítnutí Úsporného tarifu do cen elektřiny a nulovému poplatku za podporované zdroje energie se ceny proti září snížily o 1,4 %. Byl to jediný meziměsíční pokles cen od prosince 2020. Meziroční růst cen zpomalil na 15,1 %,“ uvádí Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.



Meziroční srovnání



Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu o 15,1 %, což bylo o 2,9 procentního bodu méně než v září. Toto zpomalení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle bydlení, kde ceny elektřiny klesly o 38,2 % (v září růst o 37,8 %). Tento efekt vzhledem k váze elektřiny ve spotřebním koši „ukousl“ z meziroční inflace 3 procentní body. Naopak v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje meziroční růst cen opět zrychlil. V oddíle doprava se zvýšily ceny pohonných hmot a olejů o 21,7 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 26,6 %.



Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) se zvýšily o 14,0 % (v září o 16,4 %) zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů a dále cen stavebních prací a cen nových bytů pro vlastní bydlení. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 115,1 %.



Ceny zboží úhrnem vzrostly o 16,0 % a ceny služeb o 13,4 %.



Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v říjnu 13,5 % (v září 12,7 %).

Zdroj: ČSÚ, ČBA