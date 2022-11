Co sledovat na globálních trzích v listopadu?

Říjen byl na události poměrně bohatý měsíc a listopad slibuje, že bude z hlediska tržních zpráv stejně nabitý. Zde je stručný přehled událostí, které stojí za to tento měsíc sledovat podle Kristiny Hooper, vedoucí stratéžky trhů u Invesco.

Americké volby do Kongresu

Přijde mi jasné, že demokraté pravděpodobně ztratí Sněmovnu reprezentantů, i když je otázkou, co se stane v Senátu. Pro naše účely však není pravděpodobné, že by mid-term volby měly na trhy velký vliv. Investoři mají samozřejmě rádi kontrolní mechanismy a rovnováhu ve vládě, takže rozdělený Kongres by mohl být spíše pozitivní. Stojí však za zmínku, že historicky záleží spíše na konkrétním roce - třetí rok prezidentského cyklu má tendenci být pro výnosy akciových trhů nejpozitivnější. Doufejme, že se historie bude opakovat i tentokrát.



Inflace



Někteří doufají v „neposkvrněnou dezinflaci“, tedy v rychlý pokles cen, zejména v USA. Nemyslím si však, že to bude tak snadné nebo čisté. Některé zdroje inflačních tlaků rychle polevují, například tlaky v globálním dodavatelském řetězci, zatímco jiné zdroje by mohly být úpornější, včetně mezd. Navíc složky, které polevují, jako jsou globální tlaky v dodavatelském řetězci, by se mohly otočit, pokud bychom opět byli svědky výrazných omezení v souvislosti COVIDem, jako tomu bylo na jaře.



Globální indexy PMI

Nacházíme se v mimořádném prostředí synchronizovaného utahování měnové politiky ze strany mnoha centrálních bank. Vzhledem k tomu, že při tom dochází ke zpoždění, domnívám se, že se dopad tohoto utahování na ekonomiku ještě příliš neprojevil. Indexy PMI, zejména subindex nových zakázek, mohou být často prvním signálem. Ty budeme pozorně sledovat. Mírný meziměsíční pokles nevadí, vzhledem k tomu, že se centrální banky připravují na silné zpomalení. Jakýkoli prudký pokles by však byl důvodem k obavám a známkou toho, že centrální banky utahování „přehnaly“.



Singles day v Číně

Kolem Číny a její ekonomiky panuje spousta chmur. Důležitější než sentiment jsou však skutečné výsledky. Podle mého názoru je dobrým měřítkem čínského spotřebitele Singles Day, což je mimořádně významná nákupní akce, která se v Číně koná 11. listopadu (i když v posledních letech byla prodloužena na více dní). Připomeňme, že v roce 2020 byly prodeje v tento den přesným znamením, že se čínská ekonomika výrazně odrazila od počátečního poklesu během covidu. Prodeje v letošním roce by nám mohly poskytnout dobrou představu o tom, jak se čínská ekonomika vzpamatovává z posledního poklesu – a zejména, jak silný je čínský spotřebitel.



Rusko-ukrajinská válka



Tato válka má samozřejmě velký dopad na světovou ekonomiku, protože snižuje růst a zvyšuje inflaci. Proto budeme sledovat vývoj v nadcházejících týdnech, zejména s tím, jak se ochladí počasí. Někteří se domnívají, že by to mohlo Rusku poskytnout vojenskou výhodu vzhledem k tomu, že Rusko v minulosti dosáhlo několika významných vojenských úspěchů právě v zimě. Další věcí, která by mohla být pro ceny potravin velmi problematická, je otázka ruského účastnictví na dohodě o ukrajinském obilí, která umožňovala vývoz ukrajinského obilí z jeho černomořských přístavů.



Další výsledky

Do konce výsledkové sezóny zbývá ještě kus cesty a v nadcházejících týdnech by se mohly objevit další neuspokojivé výsledky, které by mohly změnit náladu na trhu k horšímu.





Zdroj: Invesco