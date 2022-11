Spojené státy přestaly považovat Rusko za tržní ekonomiku

Americké ministerstvo obchodu oznámilo, že Spojené státy přestávají považovat Rusko za zemi s tržní ekonomikou. Zrušilo tím status, který v posledních dvou dekádách omezoval možnost uplatnění antidumpingových cel na dovoz ruského zboží. Informovala o tom agentura Reuters.



Ministerstvo obchodu ve čtvrtek uvedlo, že jeho analýza zjistila, že "rozsáhlé" vládní zásahy do ruské ekonomiky vedly ke zkreslení cen a nákladů. Podle něj se proto nedá určit, zda ruské společnosti spravedlivě stanovují ceny dovozu do Spojených států.



"Toto rozhodnutí dává Spojeným státům možnost uplatnit plnou sílu amerického antidumpingového zákona, který řeší pokřivení trhu způsobená rostoucími zásahy ruské vlády do ekonomiky," uvedlo ministerstvo v prohlášení.



Washington udělil Rusku status tržní ekonomiky v roce 2002, což byl zásadní krok pro přijetí Ruska do Světové obchodní organizace (WTO) v roce 2012. Americká obchodní komora v Rusku loni uvedla, že Moskva bude moci u WTO napadnout jakékoliv případné rozhodnutí Washingtonu o odebrání statusu tržní ekonomiky Rusku.



Vztahy Moskvy se Západem se dramaticky zhoršily po zahájení ruské invaze na Ukrajinu letos v únoru. Spojené státy spolu s dalšími západními zeměmi uvalily na Rusko rozsáhlé hospodářské a jiné sankce.