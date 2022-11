EK navrhla emisní normu Euro 7, auta má zdražit nejvýše o tisícikoruny

Evropská komise dnes navrhla přísnější emisní limity pro nové osobní i nákladní automobily, které mají proti dnešním standardům dále snížit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší. Norma Euro 7 sladí limity pro benzinová a dieselová auta, vozy jí budou muset vyhovovat dvakrát déle než dosavadním standardům a kromě výfuků se bude vztahovat i na brzdy a pneumatiky. Pokud návrh schválí členské státy a Evropský parlament, měla by pravidla pro nová osobní auta platit od poloviny roku 2025, pro nákladní o dva roky později.



Výrobci automobilů dávali již během přípravy normy najevo obavy ze zvýšených nákladů v době, kdy začali ve velkém vyvíjet elektrické vozy. Podle Bruselu nebudou muset automobilky kvůli normě používat nové technologie a přechod na Euro 7 se promítne do ceny nových aut nejvýše v řádech několika tisíc korun.



Státy EU vedené českým předsednictvím se koncem října shodly s europoslanci na pravidlech, která od roku 2035 prakticky znemožní prodej nových aut s klasickými spalovacími motory. Podle komise je však pravděpodobné, že se ještě do poloviny století bude po evropských silnicích pohybovat pětina benzinových a dieselových aut a až polovina nákladních vozů se spalovacími motory. Proto chce komise dále zpřísnit současná emisní pravidla.



"Kromě toho, že monitorujeme a podporujeme elektrifikaci vozového parku, chceme omezit také emise, které zhoršují znečištění vzduchu a ohrožují naše zdraví," prohlásil dnes eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton, který návrh normy prezentoval. Oxidy dusíku a pevné částice z automobilové dopravy v ovzduší podle něj způsobují více než 70.000 předčasných úmrtí v zemích EU ročně a nový emisní standard by měl tyto počty snížit.



Ve srovnání se současnou normou se nemají změnit požadavky týkající se emisí oxidů dusíku u benzinových aut, která budou mít nadále povoleno 60 miligramů na kilometr. Tato úroveň začne nově platit i pro diesely, které podle standardu Euro 6 mohou vypouštět 80 miligramů na kilometr. Zpřísnit by se měly také normy pro nákladní automobily.



Komise odhaduje, že ve srovnání s dosavadní normou by měla Euro 7 zajistit do roku 2035 snížení emisí oxidů dusíku o 35 procent, u pevných částic pak o 13 procent. U nákladních aut a autobusů má jít o 56 procent emisí oxidů dusíku a 39 procent pevných částic.



Nová norma také zdvojnásobí počet najetých kilometrů a stáří auta, do nichž bude plnění emisního standardu vyžadováno. Nově půjde o 200 tisíc kilometrů a deset let užívání vozu. Rozšíří se i spektrum teplot, v nichž bude muset auto normu plnit.



Vůbec poprvé navrhuje komise stanovit také limity pro pevné částice produkované brzdami a mikroplasty uvolňující se z pneumatik. Chce rovněž, aby měly vozy čidla umožňující kdykoli emise zkontrolovat.



Unijní exekutiva předložila návrh více než rok po původně očekávaném termínu. Podle svých činitelů v něm chtěla zohlednit situaci automobilek čelících složité ekonomické situaci a nutnosti přejít na elektrické vozy. Podle Bretona nebudou muset kvůli normě vyvíjet žádné nové technologie a vystačí s důslednějším využitím těch dosavadních. Komise odhaduje, že pořizovací náklady nového auta by po zavedení nových standardů měly vzrůst o 90 až 150 eur (2200 až 3700 Kč).



Ekologické organizace v této souvislosti návrh kritizují a hovoří o nedostatečné úrovni snížení emisí.