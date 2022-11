Německý parlament schválil balík inflačních úlev za 18,6 miliardy eur

Na 48 milionů obyvatel Německa bude v příštím roce platit nižší daně. Rozhodli o tom poslanci Spolkového sněmu, kteří zároveň zvýšili rodičům příspěvky na děti. Ministerstvo financí uvádí, že balíček inflačních úlev znamená pro obyvatele na příští rok přínos přes 18,6 miliardy eur (453 miliard Kč) a v roce následujícím dalších 31,8 miliardy eur (774 miliard Kč).



Spolkový ministr financí Christian Lindner považuje za klíčový prvek úlevy nižší daně, kterých chce dosáhnout zvýšením základní nezdanitelné částky příjmu. Podle Lindnera tuto výhodu pocítí v Německu 48 milionů lidí.



Pro nadcházející rok by hranice pro nedanění příjmů měla podle Lindnera být 10.908 eur (asi 266.000 Kč), což je o 561 eur (skoro 13.700 Kč) více než letos. V roce 2024 by se základní nezdanitelná částka měla zvýšit o 696 eur (zhruba 17.000 Kč) na 11.604 eur (282.000 Kč).



Poslanci také podpořili středeční návrh vlády sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze, podle kterého všichni rodiče budou od ledna dostávat 250 eur (6000 Kč) na dítě. Rodiny s dětmi v Německu bez ohledu na výši příjmů dostávají paušálně každý měsíc příspěvky na děti. Za první dvě děti to je nyní 219 eur (5330 Kč) na každé, pro třetí je částka 225 eur (5470 Kč) a za každé další 250 eur.