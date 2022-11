Efektivní zdanění ČEZ bude podle CFO Martina Nováka nižší než 79 procent, futures jsou zelené

Finanční ředitel Martin Novák komentoval pro patria.cz výsledky hospodaření za první tři čtvrtletí letošního roku, kdy energetika téměř zosminásobila čistý zisk a na úrovni EBITDA narostla o více než čtyři pětiny. Fed se po vítaných zprávách o inflaci blíží zmírnění agresivního utahování úrokových sazeb. Elon Musk ve svém prvním projevu k zaměstnancům Twitteru řekl, že není vyloučený bankrot a futures jsou dnes zelené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,8 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,6 %.

Finanční ředitel Martin Novák komentoval pro patria.cz výsledky hospodaření za první tři čtvrtletí letošního roku, kdy energetika téměř zosminásobila čistý zisk a na úrovni EBITDA narostla o více než čtyři pětiny. Nad očekávání silné třetí čtvrtletí, především díky rekordnímu zisku z obchodování s komoditami na zahraničních trzích vedly k letos již třetímu zvýšení celoročního výhledu hospodaření. Ten nyní slibuje dosud rekordní dividendu pro akcionáře, která by mohla dosáhnout až 112 Kč na akcii. To by byl absolutní rekord v historii firmy, více než dvojnásobek dosud vyplacené nejvyšší dividendy. Otazníky nicméně zůstávají nad dopady daně z nadměrných zisků a cenových stropů pro tržby z prodeje vyrobené elektřiny. Podle slov finančního ředitele Martina Nováka pro může být zdanění vysoké, nebude se však týkat všech aktivit . Efektivní sazba tedy nakonec bude zřejmě nižší než 79 procent, jak nyní zjednodušeně propočítává většina analytiků. Více ZDE.



ČEZ neočekává žádnou změnu v dlouhodobých plánech čelit cenovým stropům a windfall dani kvůli jejich dočasné platnosti. Stále plánuje dosáhnout cílů v oblasti obnovitelných zdrojů, modernizovat distribuci a dosáhnout cílů dekarbonizace. Zároveň včera oznámil zvýšení cen tarifů od ledna 2023na úroveň vládou stanoveného stropu. Více než polovina jeho zákazníků bude nově podléhat zastropotvané ceně 6 Kč/kWh (včetně DPH). V nejrozšířenějším tarifu (D02d) zákazníci zaplatí 8,20 Kč/kWh včetně distribuce.



Morgan Stanley opakuje u doporučení Equalweight s cílovou cenou 1010 Kč.



Fed se po vítaných zprávách o inflaci blíží zmírnění agresivního utahování úrokových sazeb. Čtyři bankéři podporují pokles sazeb, i když zdůraznili, že měnová politika musí zůstat utažená. „I když věřím, že by brzy mohlo být vhodné zpomalit tempo zvyšování sazeb, abychom mohli lépe posoudit, jak se vyvíjejí finanční a ekonomické podmínky, tak také věřím, že pomalejší tempo by nemělo představovat uvolněnější politiku,“ řekla prezidentka dallaského Fedu Lorie Logan ve čtvrtek na konferenci pořádané její bankou v Houstonu. Zprávy o lepší než očekávané inflaci poslaly výnosy dluhopisů dolů a investoři zpřísnili sázky, že Fed zmírní své další zvýšení sazeb v prosinci na 50 bazických bodů, přičemž sazby příští rok vyvrcholí kolem 4,8 %.



Úřady na Bahamách, kde FTX sídlí, uvedly, že zmrazily aktiva místní obchodní dceřiné společnosti a „spřízněných stran“, když se objevily další známky toho, že impérium kryptomagnáta Sama Bankmana-Frieda se blíží bankrotu. Rozhodnutí zmrazit digitální aktiva FTX je „obezřetným postupem“ k zachování aktiv a stabilizaci společnosti, uvedla Bahamská komise pro cenné papíry ve čtvrtečním prohlášení. Mezitím japonská vláda nařídila místní pobočce FTX, aby pozastavila některé ze svých operací, s tím, že nemá strukturu, která by uživatelům řádně nabízela služby směnárny kryptoměn.



Elon Musk ve svém prvním projevu k zaměstnancům Twitteru od zakoupení společnosti za 44 miliard dolarů řekl, že není vyloučený bankrot, pokud firma nezačne generovat více peněz, podle lidí obeznámených s touto záležitostí. Varování přišlo poté, co Musk propustil polovinu zaměstnanců Twitteru, vyprovodil většinu nejvyšších manažerů a zakázal zbývajícím zaměstnancům pracovat z domova.



Nejvyšší čínští lídři posílili potřebu držet se politiky Covid Zero a zároveň naléhali na úředníky, aby omezení více zacílili. Na schůzce nového stálého výboru politbyra, jemuž předsedal prezident Si Ťin-pching, členové vyzvali k „rozhodnějším“ opatřením k omezení šíření viru, ve snaze co nejdříve obnovit normální život a produkci, uvedla agentura Xinhua News Agency. I když to není poprvé, co Si Ťin-pching a vysocí lídři v Číně naléhali na kádry, aby při omezovacích opatřeních dbali na ekonomiku, jde o první veřejné komentáře ke koronaviru ze strany nového stálého výboru.