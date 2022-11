Polsko a Německo zestátní domácí aktiva ruské společnosti Gazprom

Polská vláda převezme polská aktiva ruské plynárenské společnosti Gazprom. Jde o podíl ve společnosti EuRoPol Gaz, což je vlastník polské části plynovodu Jamal-Evropa, významné části přepravní soustavy zemního plynu v Polsku. Na svém webu to dnes uvedl polský deník Rzeczpospolita a zprávu posléze potvrdila polská vláda. Krátce nato oznámila německá vláda, že zestátní bývalou dceřinou společnost Gazpromu, informovala agentura DPA.



Gazprom měl doposud v EuRoPol Gaz podíl 48 procent. Dalších 48 procent vlastní polská společnost , nyní součást skupiny Orlen, zbylá čtyři procenta patří společnosti Gas Trading ze skupiny . Polská aktiva Gazpromu se podle deníku na žádost Agentury pro vnitřní bezpečnost rozhodl převzít ministr rozvoje a technologií Waldemar Buda.



Německé ministerstvo hospodářství svůj krok zdůvodnilo rizikem insolvence společnosti Securing Energy for Europe (Sefe), což by pak mohlo ohrozit bezpečnost dodávek energií v Německu. "Aby se toto nebezpečí odvrátilo a udržela se provozní činnost Sefe, provádíme teď změnu vlastnictví. Společnost se tím stabilizuje," uvedlo ministerstvo.



Firma, která dříve nesla název Gazprom Germania, je pro dodávky plynu v Německu natolik důležitá, že v žádném případě nesmí zkrachovat, uvedla DPA. Už několik měsíců tuto firmu spravovala Federální agentura pro sítě, nyní spolková vláda přebírá firmu kompletně.



Mezi zákazníky Sefe patří komunální služby. V Německu má tržní podíl kolem 20 procent.



Berlín takto v krátkém čase zestátňuje přední energetickou firmu už podruhé. V září se dohodl na převzetí společnosti Uniper, která je v Německu největším dovozcem ruského plynu a která se dostala do existenčních problémů kvůli omezení dodávek ruského plynu a kvůli výraznému zvýšení ceny této energetické suroviny.



Polsko v září zatížilo Gazprom sankcemi a oznámilo, že aktiva podniku budou zmrazena. V dubnu Varšava uvalila sankce na 50 ruských oligarchů a společností, včetně Gazpromu, ve snaze zvýšit tlak na Moskvu za její invazi na Ukrajinu. Současně Rusko zastavilo vývoz plynu do Polska, protože Varšava odmítla platit v rublech.