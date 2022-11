Rozbřesk: Listopadové podnikatelské nálady pomohou výnosům rozluštit dilema, zda padat ještě dál dolů

Čeká nás týden, ve kterém nová čísla hodně napoví, jak si vedou evropské ekonomiky tváří v tvář energetické krizi a růstu úrokových sazeb. V posledních čtrnácti dnech výnosy na dluhopisových trzích v USA i v Evropě významně poklesly a to jednak díky nižším inflačním číslům z USA a současně z obav o hospodářský růst v Evropě. Výnos německého desetiletého dluhopisu poklesl v posledních čtrnácti dnech zhruba o 40 bps a osciluje okolo psychologické bariéry 2 %.



V tomto týdnu se bude hodně hrát o výsledek nové série podnikatelských nálad v eurozóně v čele s německými a francouzskými indexy nákupních manažerů (PMI) a s výsledkem německého indexu podnikatelské nálady Ifo. V říjnu skončily indexy PMI v klíčových zemích Evropské unie pod hranicí 50 bodů, a pokud v listopadu zaznamenají další pokles, může to být pro ECB jasný signál zvolnit tempo utahování měnové politiky a zvýšit sazby v prosinci “jen” o 50 bps.



Na druhou stranu vidíme i na případu Česka, že podnikatelské nálady dnes často vysílají rozporuplné informace. Energetická krize i vysoké úroky dopadají disproporčně na jednotlivá odvětví i konkrétní podniky, a proto mohou různé vzorky podnikatelských průzkumů poskytovat odlišné výsledky. To je pravděpodobně také důvod, proč v průzkumu ČSÚ nevycházejí nové objednávky zdaleka tak pesimisticky jako v průzkumu PMI. A stejně tak francouzský index INSEE nemaluje druhé největší ekonomice zdaleka tak chmurnou budoucnost jako francouzské PMI.



Proto si myslíme, že i když trhy budou na výsledek evropských podnikatelských nálad bezesporu hodně citlivé, jejich vazba na skutečný výkon ekonomiky může být v tomto a v příštím roce slabší a relevantnost pro rozhodování centrálních bankéřů tím pádem bude nižší.





TRHY



Koruna

Česká koruna osciluje v blízkosti 24,40 EUR/CZK a prostor pro další zisky je podle našeho názoru v tuto chvíli omezený. Existoval by pouze za předpokladu, že by došlo k dalšímu poklesu globálních výnosů a ztrátám dolaru (považujeme spíše za méně pravděpodobné).



Eurodolar

Eurodolar směřuje jižním směrem, neboť averze k riziku je opět na vzestupu (strach z čínských koronavirových restrikcí a z kolapsu kryptosvěta je zpět). Euru na začátku týdne nepomohly ani jestřábí výroky z ECB, které vyslali prezidentka Ch. Lagardeová a J. Nagel (ten zjevně tlačí na další zvýšení o 75 bps v prosinci a zahájení kvantitativního utahování v lednu).



Z pohledu důležitých očekávaných událostí bude trh upínat pozornost ke středě večer, kdy bude zveřejněn podrobný zápis z posledního jednání Fedu (které se neslo ve velmi jestřábím duchu).