Colt CZ oznámil výsledky za tři kvartály roku, Manchester United hledá strategické možnosti a futures jsou dnes zelené

Colt CZ letos navýšil výnosy o 34,4 %, ale nedosáhl na odhady trhu. Česká ekonomika podle MMF po letošním nárůstu o 2,3 procenta v příštím roce klesne. Majitelé Manchesteru United hledají strategické možnosti, které by mohly vést k úplnému prodeji tohoto anglického fotbalového klubu. Stovky pracovníků hlavního závodu Applu na výrobu iPhonů v Číně se zapojily do násilných protestů a futures jsou v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,1 %.

Citigroup snižuje doporučení na ČEZ na "neutral" z "buy" a cílovou cenu snižuje na 800 Kč z 1010 Kč.



Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za tři letošní čtvrtletí výnosy 10,2 miliardy korun při odhadu trhu 10,6 miliard. Meziročně vzrostly o 34,4 procenta, zejména díky navýšení prodeje zbraní a konsolidaci výnosů Coltu. Čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl za devět měsíců roku 1,3 miliardy korun při odhadu trhu 1,53 mld. Kč, nárůst ve srovnání se stejným obdobím loni činil 47,1 procenta.



Česká ekonomika po letošním nárůstu o 2,3 procenta v příštím roce klesne, hrubý domácí produkt (HDP) se sníží asi o půl procenta. Vyplývá to ze závěrů pravidelné mise Mezinárodního měnového fondu (MMF) v České republice. V říjnovém globálním výhledu měnový fond předpovídal, že české hospodářství v letošním roce vzroste o 1,9 procenta a v roce příštím o 1,5 procenta.



Credit Suisse propustí nejméně jednu třetinu své pracovní síly v investičním bankovnictví v Číně, včetně asi 40 % tamních výzkumných pracovníků. Tato zpráva přichází poté, co se tato banka zavázala utratit 160 milionů dolarů za plnou kontrolu nad svým obchodováním s cennými papíry v Číně. Zároveň je propouštění součástí celosvětového snížení pracovních míst o 2 700 plánovaného na čtvrté čtvrtletí.



Sam Bankman-Fried nastínil v dopise s podrobnostmi o finanční situaci kryptoburzy FTX pokles hodnoty zajištění z 60 miliard dolarů na 9 miliard dolarů. "Nechtěl jsem, aby se něco z toho stalo, a dal bych cokoliv za to, abych se mohl vrátit a dělat to jinak."



Majitelé Manchesteru United hledají strategické možnosti, které by mohly vést k úplnému prodeji tohoto anglického fotbalového klubu. Rodina Glazerových spolupracuje s finančními poradci na procesu, který by také mohl vést k částečnému prodeji klubu nebo investicím včetně přestavby stadionu a infrastruktury. Akcie Manchesteru United kótované v USA po těchto zprávách vzrostly o 15 %. Bloomberg News v srpnu uvedl, že Glazers zvažuje prodej menšinového podílu v Manchesteru United a že dohoda by mohla ocenit klub na zhruba 5 miliard liber.



Stovky pracovníků hlavního závodu Applu na výrobu iPhonů v Číně se zapojily do násilných protestů po téměř měsíci přísných omezení, jejichž cílem bylo zastavit propuknutí Covidu. Vzácné případy násilí v továrně v centrálním městě Zhengzhou odrážejí narůstající napětí od začátku omezení v říjnu. Mnozí pracovníci více než dvousettisícového „iPhone City“ byli uvrženi do přísné izolace.