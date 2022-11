Rozbřesk: Hrozí české ekonomice měnová krize?

Japonská investiční banka Nomura varuje, že česká ekonomika čelí v příštích 12 měsících vážnému riziku měnové krize. Společně s námi řadí Nomura mezi nejvíce zranitelné rozvíjející se ekonomiky také Maďarsko, Turecko, Pákistán nebo Srí Lanku, přičemž při svém hodnocení bere v potaz vícero makroekonomických indikátorů – od vývoje běžného účtu platební bilance přes reálné krátkodobé úrokové sazby až po bilanci veřejných rozpočtů.



Pravdou je, že tuzemskou ekonomiku sužuje řada významných makroekonomických nerovnováh, což je situace, na kterou dlouhá léta nebyla zvyklá. Vedle vysoké inflace jde zejména o zhoršující se vnější pozici (běžný účet je v největším deficitu od roku 2011) a neutěšený stav veřejných financí, které se v post-pandemické éře dostaly do hlubokých (strukturálních) schodků. Právě existence tzv. dvojího deficitu, tedy kombinace významně schodkové bilance běžného účtu a veřejných rozpočtů, finanční trhy tradičně znervózňuje, zvláště pak v případě rozvíjejících se ekonomik s rizikovějším profilem.



Na druhou stranu, přestože je výše zmíněná dynamika varovná, český vládní dluh je v poměru k HDP stále jeden z nejnižších v celé EU a běžný účet se dostal do deficitu – především v důsledku drahých dovážených komodit – poprvé po mnoha „přebytkových“ letech. Ve vztahu ke kurzu koruny pak disponuje ČNB nadále velkou palebnou silou (devizové rezervy >50 % HDP), přičemž v posledních měsících intervenovala centrální banka ve prospěch koruny spíše sporadicky. Celkově v českém případě absentují typické zdroje měnové krize – chronický deficit na běžném účtu, vysoký podíl cizoměnových závazků vůči zahraničí a nedostatek devizových rezerv, to vše často v kombinaci s (neudržitelným) fixním kurzovým režimem.



Shrnuto, podtrženo, koruna čelí viditelně horším domácím fundamentům, kterým by odpovídala relativně slabší úroveň kurzu. To je ostatně v souladu s naším výhledem pro příští rok, kdy – za předpokladu, že ČNB rozvolní svůj závazek bránit konkrétní hladinu kurzu – očekáváme oslabení koruny nad 25 EUR/CZK. Měnová krize, která by vedla k dramatickému oslabení koruny, ale české ekonomice dle našeho názoru bezprostředně nehrozí.



TRHY

Koruna

Koruna včera mírně ztrácela, nadále se však drží na dohled hranice 24,30 EUR/CZK. Tuzemský makro kalendář je tento týden relativně prázdný, a tak pozornost vyvolala zejména analýza japonské banky Nomura, dle které čelí česká ekonomika vážnému riziku měnové krize v příštích 12 měsících. Dle našeho názoru tuzemské ekonomice měnová krize bezprostředně nehrozí, nicméně koruna je zranitelná a zatížena zhoršujícími se fundamenty, kterým by – bez explicitní podpory ČNB na devizovém trhu – odpovídala relativně slabší úroveň kurzu (viz úvodník).



Eurodolar

Eurodolar se před dnešním zveřejněním podnikatelských nálad v eurozóně a podrobného zápisu z posledního jednání Fedu vrátil nad 1,03. Zdá se, že úrokový diferenciál zapracoval ve prospěch eura. Fundamentálně však stojí za zmínku dokončení prvního LNG terminálu na dovoz plynu do Německa. Druhý terminál v Severním moři bude dokončen do konce roku, jako zásobníky a další potřebná infrastruktura. První tankery s plynem tak mají v Německu začít přistávat na začátku příštího roku. Nejsilnější ekonomika eurozóny si tak může oddechnout, neboť vynucená racionalizace spotřeby nebude hrozit.



Regionální Forex

Maďarská centrální banka včera ponechala oficiální úrokové sazby beze změny a dala jasně najevo, že dále úroky již zvyšovat nehodlá. Současné finanční podmínky považuje MNB již dostatečně utažené, aby bylo dosaženo inflačního cíle v roce 2024. Forint na zasedání MNB příliš nereagoval s tím, že v průběhu dne díky globálnímu poklesu výnosů zpevnil.