Pomalejší růst sazeb má oporu, ukázal zápis Fedu. Dolar klesá a evropské futures vyčkávají. V USA je svátek

Americký dolar klesl poté, co zápis z posledního zasedání měnového výboru Fed ukázal podporu pro tlumenější zvyšování úrokových sazeb. Někteří centrální bankéři nicméně podtrhovali nutnost vyšší konečné úrovně úrokové sazby ve stávajícím cyklu. Toto dodává další váhu očekávání, že centrální banka zvýší sazby příští měsíc o 50 bodů.

Index S&P 500 zavíral ve středu na dvouměsíčním maximu a futures dnes ukazují do zeleného. V USA je ale Den díkůvzdání, americké trhy jsou pro dnešek zavřené a zítřejší obchodování budou pouze ve zkráceném režimu. Zisky evropských futures jsou v porovnání americkými protějšky skromnější. Euro Stoxx 50 i FTSE 100 jsou na zelené nule a německému DAXU je pohledem futures připisován růst jen o 0,15 procenta.

Euro se k dolaru obchoduje naposledy na 1,0426 EURUSD. Ropa klesá, zatímco Evropská unie uvažuje o vyšším než očekáváném cenovém stropu na ruskou ropu. Třetím dnem za sebou roste zlato. Drahému kovu škodila agresivní měnová politika Fedu, která tlačila nahoru dluhopisové výnosy i dolar. Žlutý kov tak na březnové vrcholy ztratil 16 procent.

Akcionáři schválili mimořádnou dividendu 55,50 Kč na akcii, což odpovídá celkové částce 10,5 mld. Kč.

Analytici potvrdili cílovou cenu pro Colt CZ Group (CZG) na 613 Kč na akcii a potvrdili také doporučení akumulovat.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) řekl, že vláda chce podporu podle dočasného krizového rámce nahradit cenovými stropy. Jejich výši chce nechat stejnou, jako mají menší podniky. Konečný dopad cenových limitů na státní rozpočet odhadl na 30 až 50 miliard korun. Podle něj bude záležet na ceně energií v příštím roce. Ministr v této souvislosti zdůraznil, že na evropské úrovni se hledají opatření, která by stlačila cenu energií co nejníž, aby dopady kompenzačních opatření na státní rozpočty členských zemí byly co nejnižší.

Na programu jsou dnes německá data v podání indexu podnikatelského klimatu Ifo a z tuzemska ukazatele důvěry. Daty o polské peněžní zásobě pak dnešní přísun zásadnějších makrodat de fakto končí.