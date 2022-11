Windfall tax nese prvek diskriminace, řekl šéf Komerční banky. Stanjura odmítá, že by u energetik šlo o dvojí zdanění

Zavedení daně z neočekávaných zisků, takzvané windfall tax, pro vybraných šest největších bank v sobě nese jasný prvek diskriminace. Na konferenci Banka roku to řekl generální ředitel Jan Juchelka. Zároveň odmítl spekulace o budoucí optimalizaci daní ze strany bank.



Zavedení windfall tax pro banky hájil předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Zisk bankovního sektoru v letošním roce je totiž podle něj skutečně neočekávaný, a to díky růstu čistých úrokových výnosů následkem vyšší úrokových sazeb. Tento názor Juchelka odmítl jako dogmatický.



Windfall tax není podle něj systémově správné řešení. "Stojíme o férový dialog se státem o věcech, které budou fungovat příštích sto let, ne příštích 100 dní," dodal. "Nebýt zavedení windfall tax, nebudete takto zvyšovat úrokové sazby z depozit," reagoval Hampl.



Juchelka také upozornil na to, že část podnikatelů se stěhuje do takzvané šedé zóny, například používáním hotovosti. Firmy hledají všechny nástroje, jak současnou situaci řešit, míní ředitel ČR Michal Čarný. Z dat Mastercardu ale podle něj nevyplývá, že by šlo o systémový problém, který by ohrožoval ekonomiku.



Generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon míní, že česká ekonomika se ze současné situace nedostane bez plošného zvýšení daní. Kritizoval také skutečnost, že pomoc sociálně slabším není adresná. Státní aparát na adresnou pomoc není stavěný, souhlasil Hampl. "Už několikrát se volalo po adresných řešeních, ale stát to neumí," podotkl.



Sněmovna daň z neočekávaných zisků schválila minulý týden v takzvaném daňovém balíčku, který dopadne na energetické, petrolejářské či těžební firmy a právě banky od příštího roku. Příjmy z daně mají sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energií. Platit má daň po dobu tří let od příštího roku do roku 2025. Její sazba bude činit 60 procent. Návrh musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Daň by měla v příštím roce vynést 85 miliard korun a počítá s ní už návrh rozpočtu na příští rok.

Stanjura odmítá námitku dvojího zdanění vůči odvodu z cen výroby elektřiny

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) odmítá, že by zavedení cenového stropu pro výrobu elektřiny společně se zavedením daně z mimořádných zisků (windfall tax) znamenalo dvojí zdanění. Novinářům dnes řekl, že navrhovaný odvod z vysokých cen elektřiny má charakter poplatku, navíc je možné ho odečíst ze základu daně. Obavy z možného dvojího zdanění vyjádřila Legislativní rada vlády.



Nyní vláda projednává zavedení stropů tržních příjmů z výroby elektřiny, na kterých se dohodla Evropská unie. Legislativní rada vlády v připomínkovém řízení k návrhu energetického zákona, který opatření zavádí, varovala, že by to mohlo znamenat dvojí zdanění pro energetické firmy.



Stanjura ale tuto kritiku odmítá. "Cenové stropy nemají charakter daně, jsou koncipovány jako poplatek. Když to není daň, těžko můžeme mluvit o dvojím zdanění," řekl novinářům. Zároveň zdůraznil, že stoprocentní odvod z ceny elektřiny nad cenovým stropem bude daňově uznatelným nákladem, takže se o něj sníží i část zisku firem, která by jinak podléhala windfall tax.



Ministerstvo financí původně uvádělo, že celkový výnos windfal tax a odvodů nad cenovými stropy by měl dosáhnout 100 miliard korun. Stanjura dnes připustil, že příjmy státu by mohly být vyšší, zejména díky většímu než předpokládanému objemu odvodů. Zároveň zopakoval, že veškeré výnosy z obou opatření budou sloužit k financování kompenzací občanům a firmám zasaženým vysokými cenami energií.



Stanjura také řekl, že odvod nad cenový strop by měl platit celý příští rok, přestože v EU zatím došlo ke shodě pouze pro první pololetí roku 2023. Podle Stanjury je vztažení odvodu na celý rok logické, protože i kompenzace budou vypláceny celý rok. Podotkl, že evropský postoj se může změnit a opatření může být i v celé unii prodlouženo.