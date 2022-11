Německá ekonomika ve třetím kvartálu dále rostla, poprvé překonala úroveň HDP před covid-19

Německá ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla proti předchozím třem měsícům o 0,4 procenta, růst je tak o 0,1 procentního bodu vyšší, než činil původní rychlý odhad z konce října. V konečné zprávě to dnes na základě cenově, sezonně a kalendářně očištěných dat oznámil spolkový statistický úřad. Ve druhém kvartálu vykázal hrubý domácí produkt (HDP) růst o 0,1 procenta a v prvním o 0,8 procenta. Ze zprávy statistiků vyplývá, že v letošním třetím čtvrtletí HDP poprvé překonal úroveň před pandemií nemoci covid-19.



"Německé hospodářství zůstává celkově velmi silné," uvedl statistický úřad. "Navzdory obtížným celosvětovým hospodářským podmínkám kvůli pokračující pandemii covidu, problémům v dodavatelských řetězcích a válce na Ukrajině vykázalo německé hospodářství stejně jako v prvních dvou čtvrtletích růst," dodal.



Tempo růstu ve druhém čtvrtletí výrazně zpomalilo, analytici v anketě agentury Reuters proto původně očekávali, že ve třetím kvartálu se HDP propadne o 0,2 procenta. Rychlý odhad, který nyní ještě zlepšila konečná zpráva, ale ukázal, že země recesi prozatím uniká. Německá vláda předpokládá, že letošní HDP se zvýší o 1,4 procenta, v příštím roce se ale propadne o 0,4 procenta. Expertní komise známá jako rada moudrých je v odhadech optimističtější, vychází pro letošek z růstu o 1,7 procenta a v nadcházejícím roce z poklesu o 0,2 procenta.



Ve třetím čtvrtletí táhla růst především soukromá spotřeba. "Nehledě na další silný růst cen a rozšiřující se energetickou krizi využívali spotřebitelé i ve třetím čtvrtletí roku 2022 toho, že takřka všechna covidová omezení byla zrušena, aby cestovali a dopřávali si," konstatoval statistický úřad. Soukromá spotřeba tak byla o jedno procento vyšší než ve druhém čtvrtletí.



Naopak spotřební výdaje státu zůstaly na úrovni druhého čtvrtletí a investice do stavebnictví vykázaly stejně jako ve druhém kvartálu propad o 1,4 procenta. Výrazně se ale zvýšily investice do technického vybavení, jako jsou stroje, přístroje a vozidla. Vyšší byly o 2,7 procenta.



Navzdory napjaté mezinárodní situaci rostl zahraniční obchod, kterému pomohlo zlepšení funkčnosti světových dodavatelských řetězců. Ve třetím čtvrtletí tak proti předchozím třem měsícům Německo podle očištěných dat vyvezlo o dvě procenta zboží a služeb více. Dovoz se zvýšil ještě výrazněji než export, a to o 2,4 procenta.



V meziročním srovnání se HDP ve třetím čtvrtletí zvýšil podle cenově a kalendářně očištěných dat o 1,3 procenta. Ve srovnání se čtvrtým kvartálem roku 2019, tedy posledním předcovidovým, bylo HDP podle cenově, sezonně a kalendářně očištěných dat vyšší o 0,3 procenta. Německá ekonomika tak poprvé překonala úroveň před pandemií.