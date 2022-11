Německo má zásobníky plynu naplněné na 100 procent, oznámil síťový regulátor

Německo má zásobníky zemního plynu naplněné na 100 procent. Dnes to oznámil síťový regulátor Bundesnetzagentur. Německo ale podle něj plyn pro nadcházející zimu i nadále ukládá. To je možné díky tomu, že provozní kapacita zásobníků je ve skutečnosti nižší než skutečný objem. Některá úložiště jsou už teď zaplněna z více než 100 procent, naopak největší zásobník v dolnosaském Rehdenu je podle Bundesnetzagentur aktuálně plný z 94,75 procenta.



"Celkové naplnění zásobníků v Německu je na 100 procentech," oznámil Spolkový úřad pro sítě, tedy Bundesnetzagentur. "(Plyn) nadále ukládáme," uvedl. Poznamenal také, že pracovní objem plynu udává zajištěnou kapacitu zásobníků, která bývá nižší než technické možnosti zařízení. "Proto může skladování pokračovat, i když je stav na 100 procentech," dodal regulátor.



Situace Německa z hlediska zásobování plynem je podle Bundesnetzagentur nadále napjatá. "Nelze vyloučit další zhoršení. Dodávky plynu v Německu jsou však v tuto chvíli stabilní a bezpečnost zásobování je nyní zajištěna," uvedl regulátor.



Německo si zákonem stanovilo, že musí mít zásobníky na zimu k 1. listopadu naplněné z 95 procent. Tento cíl splnilo už v polovině října, spolkový kancléř Olaf Scholz proto opakovaně prohlašuje, že Německo je na zimu dobře připraveno. Ministr hospodářství Robert Habeck ale upozorňuje, že plné zásobníky neznamenají, že Německo má zimu zajištěnou. Podle Habecka je potřeba plynem nadále šetřit, aby Německo zimu bezpečně přestálo.



Zásobníky má prakticky zcela naplněné také Česká republika. Ministr průmyslu Jozef Síkela minulý týden oznámil, že stav naplnění českých úložišť je na 99 procentech. Země ale musí šetřit plynem podobně jako Německo. Zatímco Německo by rádo snížilo spotřebu o 20 procent, Síkela hovoří v případě Česka o úspoře kolem 15 procent.