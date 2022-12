Rozbřesk: Česko vstupuje do recese. Důvodem vysoká inflace a propad reálných příjmů domácností

Česká ekonomika ve třetím kvartále podle našich očekávání poklesla o něco méně, než naznačoval předběžný odhad (o 0,2 % mezikvartálně), což zpomalilo meziroční dynamiku na 1,7 %. Česko tak vstupuje do recese, kterou ovšem zatím způsobuje prakticky výhradně spotřeba domácností, která ubrala z meziroční dynamiky HDP 2,7procentního bodu (nejvíce od covidového startu do roku 2021). Tentokrát však důvodem nejsou zavřené obchody a restaurace, po jejichž otevření spojeným s uvolněním covidových opatření na jaře 2021 spotřeba hnaná úsporami opět rychle rostla. Nyní je důvodem poklesu spotřeby vysoká inflace a prudký propad reálných příjmů českých domácností, který v nadcházejících kvartálech bude působit ještě více. Navíc české ekonomice nebude v budoucnu pomáhat zahraniční obchod a investice, kterým se ve třetím kvartále dařilo díky poklesu napětí ve výrobních řetězcích (pokles cen v mezinárodní logistice, lepší dostupnost komponent v sektoru automotive).



V tomto týdnu dostaneme první ochutnávku tvrdých dat ze čtvrtého kvartálu (průmysl, maloobchod), které nám pomohou určit, jak hluboký pokles nás čeká ke konci roku. My na základě předstihových ukazatelů sázíme na pokračování recese, která by však v našem základním scénáři neměla být tak hluboká, jak odhaduje centrální banka (ta v příštím roce počítá s poklesem o 0,7 %, zatímco my s 0,7% růstem).



Více než aktuální data o dynamice hospodářství však mohou být pro centrální bankéře důležitější dnešní výsledky mezd za třetí kvartál. Jsou to právě mzdy, které vedle veřejných rozpočtů nejčastěji skloňuje holubičí většina v bankovní radě jako pro-inflační rizika. I zde čekáme lepší výsledek než ČNB (dynamika mezd nad 8 %). Nepředpokládáme však, že bude překvapení natolik veliké, aby centrální banka začala “vážně” zvažovat další růst úrokových sazeb. Vyšší perzistence inflace však ve finále povede k tomu, že se prvního poklesu sazeb dočkáme zhruba až za rok touto dobou.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna prochází obdobím velmi nízké volatility. V tomto týdnu čekáme sérii domácích dat, která dnes po ránu začínají českými mzdami. Čekáme o něco rychlejší růst než ČNB (blízký 8 %), překvapení však nebude pravděpodobně natolik výrazné, aby změnilo očekávání ohledně politiky centrální banky a výrazněji pomohlo koruně.



Eurodolar

Ani relativně dobré výsledky z amerického trhu práce nezabránily eurodolaru pokračovat dále na sever. Připomeňme, že počet nových pracovních míst se v listopadu v USA sice snížil, ale jen na 263 tisíc, zatímco se čekalo 200 tis. S utaženým trhem, kde firmy nabírají stále hodně lidí a nabídka kulhá, ladí také zrychlení růstu mezd. Meziměsíčně se zvedly o 0,6pct (konsensus 0,3) po říjnových 0,5pct (navíc revidovaných nahoru). Meziroční růst mezd činí 5,1pct (konsensus 4,6). Přesto dolar nebyl schopen zpevnit, neboť dolarové sazby se pohnuly jen nepatrně vzhůru.

Dnes vedle plejády komentářů z ECB bude mít trh možnost reagovat na index podnikatelské nálady v amerických službách (ISM).



Akcie

Závěr minulého týdne se na zámořských trzích nesl v negativním duchu. To bylo zapříčiněno silnějšími daty z trhu práce. Situace nahrávající zvyšování úrokových sazeb naopak nenahrává růstovým akciím, především je to pak citelné u technologických megacapů. Apple v pátek ztratil 0,3 %, Amazon 1,4 % a Nvidia dokonce 1,5 %. Naopak se dařilo akciím Alibaby, která narostla o 4,7 %. Nižší počet prodaných automobilů v listopadu ovlivnil cenu akcií společnosti Ford, které poklesly o 1,6 %. Společnost zabývající se donáškou jídla, DoorDash, ztratila 3,3 % po sníženém doporučení od společnosti RBC.