Víkendář: Jako kdyby Apple vyráběl elektromobily...

Ředitel společnosti Fisker Henrik Fisker hovořil na Bloombergu o plánech firmy pro příští rok, o spolupráci s Magnou a podle něj o výjimečné kvalitě elektromobilů Fisker (viz první část rozhovoru). Ve druhé části se mimo jiné zaměřil na plánované SUV, které by mělo úplně změnit celý trh s elektromobily.



„Nikdo není schopen postavit továrnu za šest měsíců. Očekávám proto, že tahle vláda bude dost chytrá a termín posune alespoň na několik let tak, aby každý byl schopen vyrábět auta ve Spojených státech,“ řekl Fisker. Podle plánů společnosti pak bude v Ohiu vyrábět jeho vozy Foxconn. Půjde o model s cenou pod 30 tisíci dolary a produkce by měla dosahovat 50 tisíc vozů ročně. U dalších modelů ještě neexistuje konečné rozhodnutí týkající se jejich konkrétní produkce, padnout by mělo během následujících několika měsíců.







Fisker považuje za výhodu to, že společnost sídlí v Rakousku, kde se také nyní vyrábí její automobily. Podle ředitele je tak schopná zajistit rychlé dodávky vozů po celé Evropě. Ty jsou pak „cenově superkonkurenceschopné“, k čemuž přispělo i oslabování eura. Výhoda pak má být i v tom, že trh s elektromobily v některých evropských zemích prudce roste. Podle ředitele jde zejména o Německo, Skandinávii a Velkou Británii.



Rozjetí výroby v Rakousku si všímá také Yahoo Finance. A i ta poukazuje na počáteční skepsi, která se točila kolem systému „lehkých aktiv“. Tedy toho, že Fisker se zaměřuje na tvorbu nových modelů a na samotné výrobě spolupracuje s jinými společnostmi. Bývá proto v tomto ohledu přirovnáván k Applu. Fisker na Yahoo hovořil i o tom, že jeho společnost chce, aby její nabízené vozy byly minimálně ve čtyřech ohledech lepší než konkurence.







Fisker v této souvislosti uvedl, že SUV Ocen bude mít dojezd minimálně 350 mil a „to je nejvíce u SUV a crossoverů v našem cenovém segmentu“. Vůz má také „největší solární střechu“ a „kalifornský mód“. Ten umožňuje stáhnout všechna okna vozu dolů – nejen ta ve dveřích, ale i ta přímo v karoserii. Hlavně je ale Ocean „nejudržitelnější elektromobil na světě“. Podle ředitele firmy to z něj dělá asi 50 kilogramů recyklovaných materiálů, které lze ve vozu najít, a to zejména v interiéru.



Plán výroby vozidel po čtvrtletích a za celý příští rok shrnuje následující graf. Fisker v této souvislosti uvedl, že podle něj se ekonomika dnes nachází v recesi a dostat by se z ní měla někdy v polovině příštího roku.





Zdroj: Yahoo



Na závěr rozhovoru Fisker uvedl, že firma již má 5000 rezervací pro kompaktní SUV, které by mělo stát méně než 30 tisíc dolarů. Překvapující je, že tyto rezervace proběhly i přesto, že ještě ani nebyl představen koncept vozu. Podle ředitele by přitom mělo jít o něco, co výrazně změní trh, a to nejen kvůli ceně, ale i díky tomu, co všechno bude vůz nabízet. „Nakonec nám dojdou zákazníci, kteří za elektromobil zaplatí 80 tisíc dolarů. Myslím si proto, že děláme správný krok, když se zaměřujeme na segment trhu, který byl doposud dalšími firmami odmítán,“ řekl Fisker v souvislosti se zmíněným SUV.



Zdroj: Bloomberg, Yahoo Finance