Víkendář: Velké plány Fiskeru a „výjimečně kvalitní“ elektromobil

Bloomberg informuje o tom, že „první elektromobil společnosti Fisker sjíždí z výrobní linky“. I přesto, že „podle některých názorů k tomu nemuselo nikdy dojít“. Na Bloombergu o elektrickém SUV Ocean a společnosti Fisker hovořil její ředitel Henrik Fisker. Zaměřil se mimo jiné na problémy v dodávkách dílů a na cíl společnosti vyrobit příští rok přes 40 000 vozů.



Fisker se nedomnívá, že by se blížila recese, protože ekonomika podle něj v útlumu již je a pomalu se z něj dostává. Usuzuje tak i z vývoje v dodavatelských řetězcích. Jeho společnost měla problémy s dodávkami, ale podle ředitele se situace nyní lepší a v prvním čtvrtletí příštího roku firma plánuje vyrobit 300 vozů. Podle ředitele je to kvůli opatrnému přístupu, který Fisker sleduje. „Chceme, aby všichni naši dodavatelé s námi udrželi tempo,“ uvedl v této souvislosti ředitel firmy.





Zdroj: Fisker, Bloomberg



Výroba se bude postupně zvedat z 300 vozů na 8 tisíc vozů v polovině roku a Fisker míní, že již nyní je zřejmá odolnost celé výrobní vertikály jeho společnosti. Ohledně prodejů a zázemí v USA pak ředitel řekl, že firma bude mít jednak mobilní servisní služby a také spolupracuje se zavedenými dealery, takže již nyní je její síť větší než u některých tradičních automobilek.



Fisker uvedl, že v automobilovém odvětví pracuje už více než 30 let a kvalita vozů, které pro firmu vyrábí Magna, je podle něj naprosto výjimečná. „Jsem spokojen s naším produktem a jeho kvalitou,“ dodal. Bloomberg následně poukázal na svolávací akcie u vozů společnosti Rivian. Ty se týkaly „v podstatě každého vozu vyrobeného během prvního roku“ a Fisker byl tázán, jak by případná svolávací akcie probíhala u jeho společnosti. Odpověděl, že v takovém případě bude o svolání rozhodovat Fisker, ne Magna. Magna přitom důsledně kontroluje kvalitu vyráběných vozů, a „pokud se objeví problém, pak jej musíme zvládnout.“







Bloomberg se také ptal na konkurenceschopnost Fiskeru na americkém trhu. Zde jsou totiž vládními kroky zvýhodněny vozy, které byly vyrobeny na domácí půdě. Fisker k tomu uvedl, že pro příští rok jsou již výrobní kapacity jeho společnosti pokryty objednávkami. Ohledně vývoje v roce 2024 pak dodal, že Evropa, ale třeba i Jižní Korea budou pravděpodobně protestovat proti krokům americké vlády, které daly zahraničním firmám fakticky jen půl roku na to, aby v USA postavily továrnu a nebyly tak znevýhodněny. Fisker přitom podle slov svého ředitele ve Spojených státech výrobu rozjede, možná ve spolupráci s Magnou, nebo bez ní.



Zdroj: Bloomberg