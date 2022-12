Kofola investovala přes 80 milionů do svého závodu Korunní na Karlovarsku. Chce tím uspořit energie i životní prostředí

Společnost investuje do minerální vody Korunní, která je součástí nápojové skupiny. Letos uvedla do provozu novou výrobní linku ve Stráži nad Ohří. Proměnou prošly i plastové lahve, do kterých se minerální voda stáčí. Celková investice dosahovala více než 80 milionů korun, informovala dnes firma v tiskové zprávě.



Minerálku Korunní získala do portfolia na jaře roku 2020. "Kvalitní česká minerálka nám v portfoliu chyběla. Naším cílem je výrobní závod i značku dlouhodobě rozvíjet a posilovat její postavení na českém i slovenském trhu. A jako s každou naší značkou, i s Korunní chceme jít naproti aktuálním trendům v udržitelnosti,“ komentoval investici generální ředitel společnosti ČeskoSlovensko Daniel Buryš.



Proto zavádí energeticky úsporné technologie i do závodu ve Stráži nad Ohří. "Výroba ve Stráži nad Ohří díky tomu nyní probíhá v jednom chráněném okruhu, kde je lahev vyrobena, naplněna i uzavřena. Efektivněji pracujeme se změnou formátů a ušetříme také při sanitacích. Snížily se energetické nároky, a i tím šetříme životní prostředí,“ popsal Karel Teichmann, výrobní ředitel Kofoly.



Proměnou prošly lahve minerální vody Korunní i uzávěr. "U lahví jsme udělali tři změny. Zvýraznili jsme vzhled etiket, sjednotili barvu lahví a uzávěrů a snížili množství použitého plastu,“ uvedl Teichmann. "Odlehčením lahve ušetříme více než 200 tun plastu ročně, k dalším desítkám tun přispělo i zmenšení uzávěru lahve. Šlo o těžké rozhodnutí, protože ikonická korunka ke Korunní dlouhá léta patřila. V následujících letech však budeme čelit výzvě Evropské unie v podobě neoddělitelného uzávěru od lahve, takže změna by byla stejně dříve či později nevyhnutelná,“ dodal Teichmann. Tradiční korunka nezmizela úplně, roli stále hraje v otisku na lahvi a na etiketě Korunní.



Kofola patří mezi významné výrobce nealkoholických nápojů ve střední Evropě. "V Krnově máme paskalizační linku, na které můžeme díky vysokému tlaku ošetřovat šťávy UGO, aniž by se z nich ztratily cenné vitamíny. V Mnichově Hradišti využíváme technologie hotfill, díky níž můžeme sirupy vyrábět bez konzervantů. Stejně tak ochucené vody Rajec plníme v Rajecké Lesné v uzavřeném sterilním okruhu, na takzvané aseptické lince," doplnil Buryš.



Skupina má 11 výrobních závodů na pěti evropských trzích. Celkově zaměstnává přes 2000 lidí. Do produktového portfolia v Česku a na Slovensku patří tradiční kolový nápoj , pramenitá voda Rajec, minerální vody Kláštorná Kalcia, Korunní a Ondrášovka, řada sirupů Jupí, hroznový nápoj Vinea, dětské nápoje Jupík, energetický nápoj Semtex a další tradiční československé značky Chito, Top Topic a Citro Cola. V licenci vyrábí a distribuuje například Royal Crown Colu. Nejnovějšími přírůstky do nápojového portfolia na československém trhu jsou řemeslné cidery F. H. Prager a prémiová limonáda Targa Florio ze sicilských citrusů. Je také výhradním distributorem značky Evian pro Českou a Slovenskou republiku i léčebné vody Vincentka.



Do skupiny patří i síť UGO nebo společnost Espresso s výrobky Café Reserva nebo čaji Dilmah. Na trh uvedla i novou vlastní značku italské kávy Trepallini.